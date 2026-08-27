Разработчики Gothic 1 Remake выпустили обновление 1.0.5 с исправлением абсурдных вылетов и механик верховой езды

Студия Alkimia Interactive при поддержке издательства THQ Nordic выпустила для ролевого экшена Gothic 1 Remake масштабный патч 1.0.5 под номером сборки CL 172709. Релиз обновленной версии культовой классики состоялся 5 июня 2026 года, и разработчики продолжают полировать проект, устраняя технические проблемы в исследовании колонии, сражениях и поведении ключевых персонажей.

Свежее обновление ликвидирует целый ряд специфических критических ошибок, приводивших к внезапному вылету игры на рабочий стол. Разработчики устранили аварийное завершение процесса, возникавшее в момент, когда игрок в форме огненной ящерицы решал съесть 2 дикие ягоды. Кроме того, игра больше не закрывается при попытке продать торговцу 11 000 монет, при карманных кражах у Декстера, тюремных стражников или торговца Сантино после передачи ему документов на право собственности, а также при телепортации из Свободной шахты в башню Ксардаса вместе с армией призванных скелетов.

Серьезной переработке подверглись столкновения с боссами, страдавшие от сбоев скриптов и коллизий. В финальном святилище Спящего Демон Кор Галом больше не проваливается сквозь окружение во время своего появления и корректно возвращается на поле боя, если сбить его с ног на краю площадки. Безымянный герой перестал падать в пропасть во время исполнения анимации добивания Кор Галома у края кольца, а сама сцена получила недостающие звуковые эффекты. Авторы навели порядок и на арене Варрага Унхилькта, где противник перестанет падать за кровавые водопады, а протагонист больше не застревает между клыками гигантского орочьего черепа. Заодно исправлено поведение скелетов-магов, которые ранее переставали атаковать, телепортироваться и призывать подмогу, а также налажена работа боссов с несколькими фазами.

Отдельное внимание уделили механике верховой езды на падальщиках, порождавшей критические сбои анимаций. Ранее герой начинал задыхаться прямо под землей, если умудрялся оседлать падальщика в момент ныряния под воду. Другой баг приводил к полной потере контроля над действиями персонажа при повторной посадке на птицу в воздухе во время падения в водоем. Заодно разработчики вернули отображение уведомлений о полученном опыте после загрузки сохранений, сделанных верхом на падальщике.

Патч закрыл неприятную уязвимость с дюпом предметов при сбросе стака вещей во время закрытия окна выбора их количества. Пропал и эксплойт с повторным начислением характеристик здоровья и маны от первого кольца после восстановления шкал и экипировки второго аксессуара. Вдобавок протагонист больше не застревает намертво при взаимодействии с точильным камнем в Свободной шахте, не отталкивается препятствиями при начале диалога и не активирует некорректную реплику у дверей в покои магов Огня.

В блоке квестов решена проблема с диалогом кузнеца Стоуна в задании Между молотом и наковальней, где сломанная строчка блокировала дальнейшее прохождение. Задание Амулет перестало самопроизвольно стартовать сразу после отказа платить Бладвину за защиту, из поверженного Каменного голема теперь можно гарантированно забрать сердце, а свиток Уменьшить монстра требует корректный объем маны. Разработчики также усмирили тамплиеров Болотного лагеря, нападавших на героя после честной дуэли с Гор На Дуном, и исправили зависание Безумного Мада, Безумного Ксардаса и других союзников после загрузки автосейвов.

Как сообщили представители студии Alkimia Interactive, игрокам рекомендуется убедиться в наличии сборки CL 172709 в правом нижнем углу меню настроек. В настоящее время команда продолжает работу над новыми геймплейными возможностями, анонсированными во время презентации THQ Nordic Showcase, подробности о которых создатели пообещали раскрыть позже.