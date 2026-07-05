Разработчики Gothic 1 Remake выпустили срочное исправление после проблем с патчем

После выхода обновления 1.0.3 разработчики Gothic 1 Remake подтвердили, что в игре были обнаружены новые ошибки. Команда уже готовит исправления, а владельцам ПК в Steam предложили временное решение.

Для пользователей стала доступна тестовая ветка publictesting, в которой уже устранена проблема с некорректной работой диалогов у Мелвина, Ворона, Стоуна и ряда других персонажей.

Чтобы получить исправление, достаточно открыть свойства игры в библиотеке Steam, перейти в раздел «Версии и бета-версии» и выбрать ветку publictesting. Дополнительный код для доступа не требуется.

Помимо этого, игроки на PlayStation 5 сообщили о проблемах со звуком после установки последнего патча. Разработчики подтвердили, что знают о неполадке и уже работают над её устранением.

Когда выйдет следующее полноценное обновление для Gothic 1 Remake, пока не сообщается.