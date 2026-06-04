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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 914 оценок

Разработчики Gothic Remake предупредили игроков: без SSD ремейк культовой RPG может превратиться в мучение

butcher69 butcher69

За день до релиза Gothic Remake разработчики решили прояснить один из самых важных технических вопросов. Как выяснилось по итогам внутренних тестов, комфортная игра практически невозможна на обычных жестких дисках HDD — авторы прямо рекомендуют использовать SSD.

На официальном Discord-сервере проекта команда рассказала, что во время тестирования версия на HDD регулярно сталкивалась с подтормаживаниями и заметными задержками при подгрузке данных. По словам разработчиков, именно SSD обеспечивает тот уровень производительности, на который рассчитывалась игра. Учитывая масштаб обновленного мира и современную графику, подобное требование уже выглядит скорее нормой для крупных RPG, чем исключением.

Также авторы прокомментировали вопросы о видеопамяти. По их данным, игра стабильно работает как на GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти, так и на RTX 3070 и RTX 3070 Ti, несмотря на меньший объем VRAM. На консолях Gothic Remake гарантированно не опускается ниже 30 кадров в секунду, а владельцы более мощных устройств вроде PlayStation 5 Pro могут рассчитывать на повышенную частоту кадров.

Впрочем, перед запуском игроков волнуют не только технические особенности. В сообществе активно обсуждают тот факт, что обзорные версии были разосланы прессе незадолго до релиза. Такая практика нередко вызывает опасения, поскольку журналистам сложно подготовить полноценные обзоры до выхода игры. С другой стороны, делать выводы заранее тоже не стоит — окончательную оценку проект получит уже после запуска.

Релиз Gothic Remake состоится завтра на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Для многих поклонников оригинала это один из самых ожидаемых ремейков последних лет, поэтому предупреждение о необходимости SSD выглядит полезным напоминанием для тех, кто хочет отправиться в Колонию без технических проблем с первого дня.

ПК
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Комментарии:  34
Ваш комментарий
Neko-Acheron

Разве есть еще люди с HDD?

15
SkyraX

Разработчики Gothic Remake предупредили игроков: мы забили толстый и жирнющий на оптимизон и в душе не занимаемся сексом, зачем вам в 2026 нужно 32гб оперативки, как раз предназначенные для снижения фризов для подзагрузок

14
Господин Лидер Мур

ща без ssd m2 и 32 гигов оперативы лучше вообще в игры не лезть ( не позорьтесь )

10
barabear

Да любая игра на уе5 без ссд превращается в мучение.

9
Death to Spies

Давно уже играю на SSD, надо быть идиотом, что бы в 2026 году играть с HDD, я HDD использую как файловую помойку, он идеален для этого!))

7
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