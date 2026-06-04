Разработчики Gothic Remake предупредили игроков: без SSD ремейк культовой RPG может превратиться в мучение

За день до релиза Gothic Remake разработчики решили прояснить один из самых важных технических вопросов. Как выяснилось по итогам внутренних тестов, комфортная игра практически невозможна на обычных жестких дисках HDD — авторы прямо рекомендуют использовать SSD.

На официальном Discord-сервере проекта команда рассказала, что во время тестирования версия на HDD регулярно сталкивалась с подтормаживаниями и заметными задержками при подгрузке данных. По словам разработчиков, именно SSD обеспечивает тот уровень производительности, на который рассчитывалась игра. Учитывая масштаб обновленного мира и современную графику, подобное требование уже выглядит скорее нормой для крупных RPG, чем исключением.

Также авторы прокомментировали вопросы о видеопамяти. По их данным, игра стабильно работает как на GeForce RTX 3060 с 12 ГБ памяти, так и на RTX 3070 и RTX 3070 Ti, несмотря на меньший объем VRAM. На консолях Gothic Remake гарантированно не опускается ниже 30 кадров в секунду, а владельцы более мощных устройств вроде PlayStation 5 Pro могут рассчитывать на повышенную частоту кадров.

Впрочем, перед запуском игроков волнуют не только технические особенности. В сообществе активно обсуждают тот факт, что обзорные версии были разосланы прессе незадолго до релиза. Такая практика нередко вызывает опасения, поскольку журналистам сложно подготовить полноценные обзоры до выхода игры. С другой стороны, делать выводы заранее тоже не стоит — окончательную оценку проект получит уже после запуска.

Релиз Gothic Remake состоится завтра на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Для многих поклонников оригинала это один из самых ожидаемых ремейков последних лет, поэтому предупреждение о необходимости SSD выглядит полезным напоминанием для тех, кто хочет отправиться в Колонию без технических проблем с первого дня.