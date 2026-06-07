Разработчики Gothic Remake устранили сбой, требовавший обязательного подключения к сети на консолях

Издательство THQ Nordic исправило техническую проблему в Gothic Remake, из-за которой обладатели физических копий для консолей PlayStation и Xbox не могли запустить игру без подключения к интернету. Ранее авторы обещали полную поддержку автономного режима после установки патча 1 дня.

Ранее в социальных сетях представители THQ Nordic заявляли, что для полноценной игры в Gothic Remake потребуется лишь скачать стартовое обновление объемом около 5 ГБ в день релиза, после чего проект будет полностью доступен без постоянного подключения к сети. Однако после выхода физических изданий пользователи консолей столкнулись с ошибкой. На экране появлялось уведомление о невозможности проверить состояние игры с требованием подключиться к интернету для запуска новой кампании или загрузки сохранений.

Ситуацию предал огласке профиль Does It Play, специализирующийся на проверке работоспособности игр в автономном режиме. Согласно сообщениям игроков и тестеров, ограничение затрагивало исключительно консольные версии на физических носителях для PlayStation 5 и Xbox Series X. При попытке начать игровой процесс система требовала подтверждения от серверов. В то же время пользователи персональных компьютеров в цифровых магазинах Steam и GOG не столкнулись с подобными трудностями, так как на ПК автономный режим работал корректно с самого момента релиза.

Разработчики из студии Alkimia Interactive и издатель THQ Nordic оперативно отреагировали на критику со стороны игрового сообщества. В официальном заявлении авторы подтвердили наличие проблемы на своей стороне и сообщили о ее успешном устранении для консолей PlayStation и Xbox. Они принесли извинения за доставленные неудобства и добавили, что теперь одиночная кампания доступна для прохождения полностью в автономном режиме, как и планировалось изначально.

Помимо сетевой неполадки, некоторые игроки выразили недовольство техническим состоянием консольных версий. В частности, в социальных сетях появились жалобы на производительность игры на консоли PlayStation 5 Pro, где на текущем этапе не всегда удается достичь стабильной частоты в 60 кадров в секунду.