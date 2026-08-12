Разработчики мода G1R:MP анонсировали первый публичный альфа-тест мультиплеера Gothic 1 Remake

Команда энтузиастов официально анонсировала скорый релиз первой публичной альфа-сборки неофициальной сетевой модификации G1R:MP, также известной под названием Gothic 1 Remake: Multiplayer. Проект представляет собой технический фундамент для создания пользовательских серверов, который позволит игрокам вместе исследовать опасный мир Долины Рудников, формировать гильдии и устраивать совместные приключения. Разработка модификации стартовала еще во времена выхода демо-версии Nyras, что позволило авторам заранее изучить архитектуру обновленного движка и заложить базовые системы синхронизации сетевого кода.

Как сообщил главный разработчик проекта под ником QCherry, релиз первой альфа-версии G1R:MP 0.1a состоится уже в августе. При этом создатели сразу предостерегают сообщество от завышенных ожиданий, подчеркивая ранний статус билда. По словам главного разработчика под ником QCherry, сборка G1R:MP 0.1a не задумывается как законченная мультиплеерная платформа со всем функционалом с первого дня, а является лишь важным фундаментом для дальнейшего развития проекта вместе с сообществом, поэтому пользователям стоит быть готовыми к ограничениям, багам и изменениям возможностей.

Модификация создается как полностью бесплатный фанатский проект, однако для подключения к серверам геймерам в обязательном порядке потребуется официальная лицензионная копия Gothic 1 Remake для персональных компьютеров. Разработчики принципиально не распространяют файлы оригинального тайтла и не сотрудничают со студией Alkimia Interactive или издательством THQ Nordic, сохраняя полную независимость. Любые попытки использования пиратских копий или запуск на сторонних взломанных сборках поддерживаться не будут.

Клиентская часть сетевого мода разработана для систем Windows x64 с поддержкой запуска на Linux через Proton и Wine. Для администраторов серверов подготовлены отдельные выделенные пакеты под операционные системы Windows и Linux x64, не требующие установки сторонних лаунчеров. Игроки смогут подключаться к серверам через единый мастер-список, где отображается текущий онлайн, пинг, регион и режим игры, а вместимость отдельных серверов сможет достигать 500 человек одновременно.

Функционал G1R:MP ориентирован на гибкую настройку игровой среды, позволяя создавать как классические кооперативные сессии, так и масштабные ролевые сервера с микрофоном, уникальными фракциями и собственными правилами. Для разработчиков игровых режимов авторы подготовили документированный инструментарий на базе языка Lua, доступный на специальной виртуальной энциклопедии проекта. С помощью этого API мододелы уже сейчас могут экспериментировать с созданием кастомных скриптов, систем прокачки и механик взаимодействия между персонажами.

Полноценные ссылки на скачивание клиентов и серверных файлов появятся на официальном сайте модификации сразу после завершения финальных тестов стабильности сетевой синхронизации. В дальнейшем команда планирует развивать платформу на основе отзывов игроков, публикуя регулярные обновления и расширяя возможности моддинга.