Разработчики ремейка Gothic показали обновлённый интерфейс

Появился первый взгляд на обновлённый пользовательский интерфейс ремейка Gothic. Судя по опубликованным материалам, именно в таком виде UI дойдёт до финальной версии игры. Интерфейс стал чище и современнее, но при этом старается сохранить узнаваемую атмосферу оригинала, адаптируясь под геймпады и высокие разрешения.
Релиз проекта уже близко. Выход ремейка Gothic ожидается до конца марта на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.
Женщин не поправили? Ну и пускай тогда идут на**
Это уже финальные модельки?
такое скорее все лишь в модах будет 😥
Картинка красивая стала.
жаль что страшилы испортят всю картину 😡
Ты будешь на них смотреть 24 на 7 ?
закрытыми глазами - запросто, без проблем! 😆
Да нормально в целом.
Ну, вроде неплохо. Но надо в живую такое смотреть.