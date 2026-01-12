ЧАТ ИГРЫ
Gothic 15.11.2001
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 839 оценок

Разработчики ремейка Gothic показали обновлённый интерфейс

monk70 monk70

Появился первый взгляд на обновлённый пользовательский интерфейс ремейка Gothic. Судя по опубликованным материалам, именно в таком виде UI дойдёт до финальной версии игры. Интерфейс стал чище и современнее, но при этом старается сохранить узнаваемую атмосферу оригинала, адаптируясь под геймпады и высокие разрешения.

Релиз проекта уже близко. Выход ремейка Gothic ожидается до конца марта на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.

Neko-Aheron

Женщин не поправили? Ну и пускай тогда идут на**

3
Viking KinG
5
Cimeries666 Viking KinG

Это уже финальные модельки?

dirty bat Cimeries666

такое скорее все лишь в модах будет 😥

1
sa1958

Картинка красивая стала.

2
dirty bat

жаль что страшилы испортят всю картину 😡

1
ApprovingVulpes dirty bat

Ты будешь на них смотреть 24 на 7 ?

dirty bat ApprovingVulpes

закрытыми глазами - запросто, без проблем! 😆

borsic

Да нормально в целом.

1
Кей Овальд

Ну, вроде неплохо. Но надо в живую такое смотреть.