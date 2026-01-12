Разработчики ремейка Gothic показали обновлённый интерфейс

Появился первый взгляд на обновлённый пользовательский интерфейс ремейка Gothic. Судя по опубликованным материалам, именно в таком виде UI дойдёт до финальной версии игры. Интерфейс стал чище и современнее, но при этом старается сохранить узнаваемую атмосферу оригинала, адаптируясь под геймпады и высокие разрешения.

Релиз проекта уже близко. Выход ремейка Gothic ожидается до конца марта на PlayStation 5, Xbox Series S|X и ПК.