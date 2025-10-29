Разработчики ремейка Gothic сообщили, что игра уже практически завершена, и пожаловались на Xbox Series S

Во время игровой выставки Poznań Game Arena (PGA) в Познани, журналистам польского портала Gry-Online удалось не только сыграть в новое демо долгожданного ремейка Gothic, но и узнать у разработчиков последние новости о проекте, выход которого по-прежнему намечен на начало 2026 года.

Познанское демо представляло собой улучшенную версию сборки с Gamescom. Игрокам были доступны знакомые квесты, локация с противниками и разными наборами оружия для тестов. Как отметили создатели, боевая система претерпела значительные изменения, однако некоторые игроки отметили, что управление по-прежнему кажется деревянным и не до конца отзывчивым.

Директор Alkimia Interactive Райнхард Полице подчеркнул, что команда, состоящая из 60 человек, сейчас завершает работу над игрой.

Все сюжетные главы уже завершены. Конечно, есть баги, которые нужно исправить, но в целом все готово, включая битву со Спящим. В прошлом году она еще не была готова. Игроков ждет совершенно новый опыт, связанный со снами и кошмарами.

Интересно, что для выставок команда создает специальные демо-версии, которые не войдут в финальную игру, включая уникальные диалоги. Как объяснил Полице, для игр с открытым миром вырезать из игры какой-то фрагмент сложно, ведь он может получиться скучным.

Обратная связь от сообщества стала толчком для многих изменений. После первых демо-версий разработчики получили 15000 заполненных анкет с замечаниями.

Мы их все читаем, даже если комментарии болезненные. Это подсказки, что можно сделать лучше, - сообщил Полице.

На основе критики была полностью переработана анимация движения и боя. Разработчики провели глубокий анализ и устранили проблемы, такие как задержки перед атакой после бега. Теперь анимации плавно связаны между собой. Главным нововведением стала возможность отмены анимации в процессе ее выполнения, что дает игроку гораздо больше контроля и делает бой более динамичным и приближенным к оригиналу по ощущениям.

Во время интервью разработчики также похвалили движок UE5 и пожаловались на Xbox Series S:

Я бы, наверное, подождал, пока Unreal Engine 5 избавится от своих детских болезней, станет более совершенным, чтобы использовать его максимально эффективно. Но я бы точно не стал менять движок. Я считаю, что он позволяет создавать великолепную графику и анимацию, обладает хорошими инструментами, недаром даже CD Projekt RED использует его сейчас.

И если бы я мог все решать, я бы обязательно с самого начала объявил, что игра не выйдет на Xbox Series S! Но этого делать нельзя, ведь если что-то выходит на Series X, оно выходит и на S, но… количество времени, которое мы потеряли на оптимизацию игры для этой консоли, просто уму непостижимо. Это было просто невыносимо, потому что это была битва за каждый мегабайт памяти. На самом деле, битва идет до сих пор, потому что мы постоянно пытаемся оптимизировать доступную память. Это очень утомительная, медленная работа. Именно эта часть разработки игр совершенно не приносит удовлетворения.

Несмотря на то что до релиза еще далеко, в Alkimia Interactive уже задумываются о будущем бренда.

Готика - одна из важнейших интеллектуальной собственности THQ Nordic, и важно поддерживать эту вселенную в актуальном состоянии. На рынке был долгий перерыв, во время которого не вышло ни одной новой номерной игры серии - такого быть не должно. На рынке всегда должна быть игра по "Готике", - заявил Райнхард Полице.

Он намекнул, что у студии есть планы на новые проекты в этой вселенной, а также на сопутствующие товары, например, настольную игру.

Мы хотим рассказать историю Безымянного и других персонажей от начала до конца. Фанаты хотят знать: "Что дальше?". Для нас - это исполнение мечты, - подытожил Полице.