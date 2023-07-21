Gothic 15.11.2001
9.2 1 835 оценок

Разработчики ремейка Gothic в новом подкасте рассказали про игровой дизайн

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monk70
Новости

В новом выпуске подкаста разработчики Gothic Remake погрузились в увлекательный мир принципов и вариантов игрового дизайна. Специальным гостем в этом выпуске стал не кто иной, как Хави Унтория, ведущий гейм-дизайнер, создающий ремейк Gothic 1.

В этом выпуске авторы рассмотрели несколько важных подтем, которые горячо обсуждались сообществом Готики, таких как озвучка, шлемы и щиты, старый лагерь, система крафта и многое другое.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
suarez888

Они только рассказывают и ничего не показывают.

3
Никита Дроздоvv

прям как разрабы сталкера

1
DenisVTR

12 или 11 августа покажут.

0
Астарот13

А кому они рассказывают?

1
Deveron

Надеюсь они разрабатывают не карманы

0
DenisVTR

Это крутяк. Арена, ковка, знакомые персонажи и тд. Супер!
Ну и конечно же живой мир. Готика без него не готика)
За музыку отдельный респект.

0
Kesti

Она вообще собирается выходить

0