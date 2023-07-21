Разработчики ремейка Gothic в новом подкасте рассказали про игровой дизайн ©

В новом выпуске подкаста разработчики Gothic Remake погрузились в увлекательный мир принципов и вариантов игрового дизайна. Специальным гостем в этом выпуске стал не кто иной, как Хави Унтория, ведущий гейм-дизайнер, создающий ремейк Gothic 1.

В этом выпуске авторы рассмотрели несколько важных подтем, которые горячо обсуждались сообществом Готики, таких как озвучка, шлемы и щиты, старый лагерь, система крафта и многое другое.