Разработчики ремейка Gothic в новом подкасте рассказали про игровой дизайн

В новом выпуске подкаста разработчики Gothic Remake погрузились в увлекательный мир принципов и вариантов игрового дизайна. Специальным гостем в этом выпуске стал не кто иной, как Хави Унтория, ведущий гейм-дизайнер, создающий ремейк Gothic 1.
В этом выпуске авторы рассмотрели несколько важных подтем, которые горячо обсуждались сообществом Готики, таких как озвучка, шлемы и щиты, старый лагерь, система крафта и многое другое.
Они только рассказывают и ничего не показывают.
прям как разрабы сталкера
12 или 11 августа покажут.
А кому они рассказывают?
Надеюсь они разрабатывают не карманы
Это крутяк. Арена, ковка, знакомые персонажи и тд. Супер!
Ну и конечно же живой мир. Готика без него не готика)
За музыку отдельный респект.
Она вообще собирается выходить