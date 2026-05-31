Разработчики ремейка Gothic выпустят крупные патчи для оригинальных ПК-версий игр серии

Студия Alkimia Interactive планирует выпустить масштабные обновления для ПК-версий оригинальных частей серии Gothic. Об этом сообщил комьюнити-менеджер студии Тимур Ходырев, уточнив, что классические игры получат множество улучшений.

По словам Ходырева, после релиза ремейка 1 части игры, который запланирован на 5 июня 2026 года, команда планирует заняться улучшением оригинальных версий для персональных компьютеров. Разработчики намерены перенести в ПК-версии классических игр как можно больше доработок и нововведений, которые ранее были созданы для консольных изданий.

В число планируемых изменений для ПК-версий оригинальной трилогии могут войти достижения, коллекционные карточки и различные технические исправления. Точные даты выхода патчей пока не называются, однако разработчики опубликуют подробные списки изменений по мере готовности обновлений.

Помимо планов по поддержке оригинальных игр, комьюнити-менеджер поделился деталями о процессе разработки ремейка 1 части Gothic, создание которого ведется с мая 2020 года. При работе над проектом авторы стараются исправить сюжетные нестыковки оригинала и вернуть часть вырезанного контента, увеличив общее количество наполнения примерно на 20-30%.

К созданию ремейка также были привлечены разработчики популярной модификации The Chronicles of Myrtana: Archolos. В команду вошли старший инженер по автоматизации Шимон Жак, специалист по захвату движений Матеуш Павловский и композитор Камиль Енджеевский. В случае коммерческого успеха грядущего ремейка студия Alkimia Interactive рассмотрит возможность создания полноценных обновлений для 2 и 3 частей серии.