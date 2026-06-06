Разработчики ремейка Gothic заверили, что в игре нет цензуры женщин, и пообещали игрокам приятные сюрпризы

Разработчики ремейка культовой RPG Gothic от Alkimia Interactive отреагировали на волну критики в сообществе по поводу внешности женских персонажей. Многие геймеры ранее выступали против уродования женщин и цензуры откровенных элементов в оригинальной игре 2001 года. В ответ на вопрос игроков в обсуждениях Steam, остается ли игра зацензуренной, разработчик с ником MegalomaniacNG заявил:

Цензуры никогда не было. В видео были незавершенные материалы. Просто посмотрите на женщин в лифте, и у нас также есть приятные сюрпризы для тех, кто любит такое.

Ранее в трейлерах некоторые женские персонажи (в том числе рабыня в тронном зале Гомеза) выглядели значительно менее привлекательными по сравнению с оригиналом, а откровенные элементы (такие как эротические картины) были заменены или изменены. Это вызвало массовое недовольство в сообществе: игроки обвиняли разработчиков в следовании современной повестке, цензуре и отступлению от духа оригинала. Судя по заверениям разработчиков, возмущения были напрасны.