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об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 949 оценок

Разработчики ремейка Gothic заверили, что в игре нет цензуры женщин, и пообещали игрокам приятные сюрпризы

2BLaraSex 2BLaraSex

Разработчики ремейка культовой RPG Gothic от Alkimia Interactive отреагировали на волну критики в сообществе по поводу внешности женских персонажей. Многие геймеры ранее выступали против уродования женщин и цензуры откровенных элементов в оригинальной игре 2001 года. В ответ на вопрос игроков в обсуждениях Steam, остается ли игра зацензуренной, разработчик с ником MegalomaniacNG заявил:

Цензуры никогда не было. В видео были незавершенные материалы. Просто посмотрите на женщин в лифте, и у нас также есть приятные сюрпризы для тех, кто любит такое.

Ранее в трейлерах некоторые женские персонажи (в том числе рабыня в тронном зале Гомеза) выглядели значительно менее привлекательными по сравнению с оригиналом, а откровенные элементы (такие как эротические картины) были заменены или изменены. Это вызвало массовое недовольство в сообществе: игроки обвиняли разработчиков в следовании современной повестке, цензуре и отступлению от духа оригинала. Судя по заверениям разработчиков, возмущения были напрасны.

Индустрия
15
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
ratte88

Цензуры нет

12
QueasyRush

такая будет картинка у продавца карт? чтобы вечерком лёжа в хижине помечтать среди сурового мужского коллектива

8
Nox King-size

В наше время разработчикам на слово верить - себя не уважать.

5
Pycckuu_XAKEP

я тоже против уродования женщин, но я за цензуру, я захожу в игры, чтобы играть, а не для просмотра порноконтента

5
K0t Felix
4
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