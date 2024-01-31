Разработчики ремейка "Готики" представили изображение Огненного ящера

В ожидании ремейка "Готики" поклонники серии переживали, что студия Alkimia Interactive и THQ Nordic забыли о них в январе 2024 года. Но это не так, поскольку сегодня они выпустили новое изображение. На этот раз мы видим Огненного ящера или, как его назвал орк из Свободной шахты, "дракон".

Исследуя песчаные берега Миртаны, будьте осторожны! Здесь, помимо обычных ящериц, вы можете столкнуться и с огненными ящерицами! Их гребни светятся красно-кровавым цветом, а пасти извергают ужасное пламя! Эти существа очень опасны! Даже орки избегают их, и не без причины! Ведь один из ингредиентов для Улу-Мулу - это их язык!



Будьте осторожны, встречаясь с этими огненными чудовищами в землях орков и на пляже у таинственной Туманной башни. Для безопасности не забудьте надеть какой-нибудь артефакт, который защитит вас от палящего пламени! Тогда справиться с ними будет гораздо проще. В противном случае вас ждет не просто жаркая битва, а битва с запахом гари...

Надо сказать, что Огненный ящер теперь гораздо больше напоминает дракона, чем тот, что был в первой "Готике". Интересно, что внешний вид рептилии менялся на протяжении последующих частей серии почти так же сильно, как и Шершеня. В первой части он был желто-коричневым с красным гребнем на спине. Во второй части он был полностью красным и покрыт чешуей. В третьей серии, напротив, чешуя стала зеленой, а гребень - короче.

В первой "Готике" огненных ящеров следует считать эндгеймовыми противниками. Хотя мы встречаем их уже в четвертой главе, исследуя территории вокруг башни Ксардаса, сражаться с ними на этом этапе может быть довольно сложно (если только вы не победите их на расстоянии, не подвергаясь их огненным атакам).



"Драконов" лучше оставить для пятой главы, где нам все равно придется на них охотиться, чтобы добыть язык одного из них, необходимый вышеупомянутому орку-рабу для создания топора Улу-Мулу. Он расскажет, что эти рептилии живут как "в доме Таррока" - так зовут зеленокожего - так и "на песке, у моря".



Огненный ящер - уже девятый монстр ремейка, чьи изображения мы уже видели. В то же время это второй из четырех зверей, которых мы должны выследить, чтобы получить Улу-Мулу. Следуя этой мысли, можно предположить, что дальше будут представлены Тролль и Мракорис.