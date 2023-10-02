Разработчики ремейка первой "Готики" ответят на вопросы фанатов

Создатели Gothic Remake решили пойти навстречу неиссякаемому любопытству фанатов. Студия Alkimia Interactive объявила сегодня на сервере Discord сообщества Gothic, что будет отвечать на вопросы сообщества во время одного из эпизодов своего подкаста об игре.
Их можно задать на этом сервере, перейдя в категорию "общие", а затем в канал "подкаст-вопросы". Он будет открыт до 4 октября.
Разработчики отметили, что не могут обещать ответить на все вопросы. Поэтому они попросили:
- пронумеровать вопросы, если их несколько в одном сообщении;
- по возможности не повторять вопросы, которые уже были заданы;
- "голосовать" с помощью эмодзи "большой палец вверх" за те вопросы, на которые вы особенно хотели бы получить ответ.
Когда выйдет обсуждаемый эпизод подкаста о Gothic Remake, пока неизвестно. Но одно можно сказать точно - разработчикам игры предстоит много работы. Менее чем за час после размещения сообщения вопросы задали более 40 человек, причем некоторые из них по несколько раз.
Вопрос только один, появится ли, у главного героя имя? 😃😃😃
Его имя - Робар.