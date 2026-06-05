Ремейк Gothic добрался до релиза: культовая RPG вернулась спустя 24 года с новой графикой и расширенным миром

После нескольких лет разработки состоялся релиз ремейка Gothic. Обновлённая версия легендарной ролевой игры от студии Alkimia Interactive стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, предложив игрокам заново отправиться в суровую Колонию, которая когда-то сделала оригинал одной из самых знаковых RPG начала 2000-х.

Авторы сохранили основу сюжета: Безымянный заключённый оказывается внутри магического барьера, окружающего рудную колонию королевства Миртана. Однако практически все остальные элементы были переработаны. Игра полностью создана на Unreal Engine 5, получила современную графику, обновлённую боевую систему и расширенные возможности исследования мира.

Разработчики также серьёзно переработали повествование, устранив сюжетные нестыковки оригинала и добавив новый контент в уже знакомые локации. Герой теперь может лазать по уступам, нырять и исследовать мир гораздо свободнее. При этом одна из главных особенностей Gothic осталась нетронутой — жители Колонии продолжают жить собственной жизнью и реагировать на действия игрока, создавая ощущение живого и независимого мира.

Как и в версии 2001 года, игрокам предстоит выбрать одну из трёх фракций, что повлияет на развитие сюжета и стиль прохождения. По словам Alkimia Interactive, полное прохождение займёт более 50 часов.

Отдельного внимания заслуживает полноценная русская локализация с дубляжом. Безымянного озвучил Пётр Гланц-Иващенко, а в записи приняли участие Дмитрий Полонский, Дмитрий Некрасов, Сергей Габриэлян-младший, Александр Носков, Фёдор Сухов и другие актёры.

Релиз ремейка Gothic — редкий случай, когда культовую классику не просто переносят на новый движок, а пытаются переосмыслить для современной аудитории. Теперь поклонникам серии и новичкам предстоит решить, удалось ли разработчикам сохранить ту самую атмосферу, благодаря которой оригинальная Gothic обрела статус легенды.