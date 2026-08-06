Ремейк Gothic получил важный хотфикс для обновления 1.0.4, исправляющий сюжетный баг с Мильтеном

Создатели ремейка Gothic выпустили срочный хотфикс для крупного обновления 1.0.4, которое вышло недавно и сломало продвижение по сюжету.
Теперь патч исправляет ошибку, из-за которой в третьей главе маг Мильтен не шёл на встречу с Безымянным героем и его друзьями, блокируя дальнейшее прохождение. Вместо того чтобы тащить персонажа телепортом через всю карту, теперь он будет вести себя корректно.
Также исправлен баг, мешавший применению бонуса от второго кольца, а квестовые предметы снова можно подбирать с разложившихся трупов.
Чёт с каждым патчем всё хуже и хуже.
производительность поди тоже хуже) От патча к патчу скачет
Отлично. Но что они снова сломали?)
а я то думаю, что у меня прохождение зависло
Нормально прошел без последних матчей. Только Стоун опять в тюрьму смылся) Но и без него обошёлся, амулетом и кольцами догнался до кондиции))