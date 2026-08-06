Ремейк Gothic получил важный хотфикс для обновления 1.0.4, исправляющий сюжетный баг с Мильтеном

Создатели ремейка Gothic выпустили срочный хотфикс для крупного обновления 1.0.4, которое вышло недавно и сломало продвижение по сюжету.

Теперь патч исправляет ошибку, из-за которой в третьей главе маг Мильтен не шёл на встречу с Безымянным героем и его друзьями, блокируя дальнейшее прохождение. Вместо того чтобы тащить персонажа телепортом через всю карту, теперь он будет вести себя корректно.

Также исправлен баг, мешавший применению бонуса от второго кольца, а квестовые предметы снова можно подбирать с разложившихся трупов.