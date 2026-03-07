ЧАТ ИГРЫ
Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 868 оценок

Ремейк Gothic получил возрастные рейтинги 18+ от PEGI, 16 - от USK и Mature от ESRB - жестче чем у оригинальной игры

AceTheKing AceTheKing

Предстоящий ремейк Gothic прошёл процедуру возрастной классификации в нескольких регионах: европейская организация PEGI присвоила игре рейтинг 18+ - только для взрослых. В Германии игра получила USK 16. От американской ESRB - рейтинг Mature (17+).

Любопытно, что оригинальная игра в Европе в своё время получила 16+, а в США и вовсе Teen (13+). Такая разница объясняется, скорее всего, более детальной проработкой кровавых сцен в ремейке. PEGI также обращает внимание на наличие нецензурной лексики. Примечательно, что в описании новой версии отсутствует упоминание сексуального контента, который присутствует на странице классической игры.

Пользователи восприняли новость о высоких рейтингах положительно. Многие видят в этом доказательство того, что разработчики не собираются смягчать или адаптировать оригинал под современные стандарты. Представитель студии Alkimia Interactive подтвердил, что игра изначально создавалась для взрослой аудитории, и авторы не вводили искусственных ограничений.

Релиз ремейка состоится 5 июня на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  11
вортигонт вортигонтович

ой да прям это стандартная практика 18+ ставить если в игре много текстурок с кровью. Не могу припомнить игру с рейтингом 18+ где прям была лютая жесть от которой состояние шока.

12
Greencore

Ну так вы видели лица женщин в этом ремейке, можно даже смело ставить 21+.

8
saa0891

Нахрена вы опять форум поломали и сделали этот геморрой со спойлером в ответах, теперь что бы читать комменты надо еще и кучу бесполезных движений делать.

3
z8TiREX8z

Вообще пофиг, это не фильмы, данная плашка некого не остановит

2
Анна Кранцове

О боже да всем насрать

1
