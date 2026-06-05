Ремейк Gothic ворвался в топ продаж Steam ещё до релиза

За несколько часов до запуска Gothic 1 Remake вошла в число самых продаваемых игр Steam. Проект от Alkimia Interactive уже несколько дней удерживается в верхней части чарта платформы, а на момент публикации занимает третье место, опережая по продажам даже 007 First Light.

Речь идёт о предзаказах. Покупатели Steam, оформившие игру заранее, получают в качестве бонуса цифровой саундтрек.

Обновлённая версия культовой RPG полностью воссоздаёт оригинальную Gothic 2001 года на базе Unreal Engine 5. Разработчики обещают сохранить дух классики, одновременно предложив современную графику и переработанные игровые механики.

Оценить результат игроки смогут уже сегодня — релиз состоится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.