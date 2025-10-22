ЧАТ ИГРЫ
Gothic 15.11.2001
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 779 оценок

Ремейк Готики не выйдет на Switch 2 - железо не соответствует амбициям студии

Procy_on Procy_on

Глава студии Alkimia Interactive Рейнхард Поллице сообщил, что ремейк культовой RPG не появится на новой консоли Nintendo.

Switch 2 — отличная консоль, но я думаю, что нам нужно применить другой подход к разработке. Мы стараемся превзойти возможности текущего поколения консолей, и, к сожалению, я не думаю, что Switch 2 соответствует этим стандартам.

Хотя Switch 2 предлагает заметный прирост мощности по сравнению со своим предшественником, похоже, что амбициозная концепция Alkimia Interactive просто выходит за рамки возможностей железа. Студия хочет создать верный и в то же время современный ремейк культовой классической RPG.

Это означает, что ремейк выйдет в первом квартале следующего года исключительно на ПК и консолях текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Мясо с майонезом

понятно, оптимизации 0

9
ka4o4ek

Железо 2020 года, как оно может чего то тянуть.

2
GayFish

Не в железе проблема, а в разработчиках, вообще вся игра выглядит будто ее создали индусы и прочие аутсорсеры за пару баксов нанятых через fiverr.

2
ОгурчикЮрец

Готика нравится и все такое, ну то что было в бете, кусок не оптимизированного, не понятно чего. И боюсь что +- будет такое и на выходе. (Ну надеюсь я, ошибаюсь)

2
K0t Felix

Забудут оптимизон положить в ремейк

2
Sаmurаi

Денег у вас нету и спецов делать порт под ARM свища, и по ходу их не предвидится даже после релиза

1
Zick211

Unreal Engine 5 и кривые разрабы))