Ремейк Готики не выйдет на Switch 2 - железо не соответствует амбициям студии

Глава студии Alkimia Interactive Рейнхард Поллице сообщил, что ремейк культовой RPG не появится на новой консоли Nintendo.

Switch 2 — отличная консоль, но я думаю, что нам нужно применить другой подход к разработке. Мы стараемся превзойти возможности текущего поколения консолей, и, к сожалению, я не думаю, что Switch 2 соответствует этим стандартам.

Хотя Switch 2 предлагает заметный прирост мощности по сравнению со своим предшественником, похоже, что амбициозная концепция Alkimia Interactive просто выходит за рамки возможностей железа. Студия хочет создать верный и в то же время современный ремейк культовой классической RPG.

Это означает, что ремейк выйдет в первом квартале следующего года исключительно на ПК и консолях текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S.