Ремейк Готики не выйдет на Switch 2 - железо не соответствует амбициям студии

Глава студии Alkimia Interactive Рейнхард Поллице сообщил, что ремейк культовой RPG не появится на новой консоли Nintendo.
Switch 2 — отличная консоль, но я думаю, что нам нужно применить другой подход к разработке. Мы стараемся превзойти возможности текущего поколения консолей, и, к сожалению, я не думаю, что Switch 2 соответствует этим стандартам.
Хотя Switch 2 предлагает заметный прирост мощности по сравнению со своим предшественником, похоже, что амбициозная концепция Alkimia Interactive просто выходит за рамки возможностей железа. Студия хочет создать верный и в то же время современный ремейк культовой классической RPG.
Это означает, что ремейк выйдет в первом квартале следующего года исключительно на ПК и консолях текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
понятно, оптимизации 0
Железо 2020 года, как оно может чего то тянуть.
Не в железе проблема, а в разработчиках, вообще вся игра выглядит будто ее создали индусы и прочие аутсорсеры за пару баксов нанятых через fiverr.
Готика нравится и все такое, ну то что было в бете, кусок не оптимизированного, не понятно чего. И боюсь что +- будет такое и на выходе. (Ну надеюсь я, ошибаюсь)
Забудут оптимизон положить в ремейк
Денег у вас нету и спецов делать порт под ARM свища, и по ходу их не предвидится даже после релиза
Unreal Engine 5 и кривые разрабы))