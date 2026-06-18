Руководитель Alkimia Interactive рассказал о бюджете ремейка Gothic и планах на будущее серии

Разработчики из студии Alkimia Interactive поделились подробностями создания ремейка Gothic, рассказали о его коммерческих результатах и возможном продолжении работы над франшизой. Руководитель студии Райнхард Поллис отметил, что бюджет проекта оказался значительно меньше затрат на современные игры уровня AAA.

Ремейк Gothic получил оценку 76 баллов на агрегаторе Metacritic и очень положительные отзывы пользователей в сервисе Steam. По словам Райнхарда Поллиса, команда не стремилась гнаться за высокими оценками критиков, сосредоточившись на воссоздании атмосферы оригинала для преданных поклонников. Сложность игры, на которую обратили внимание некоторые пользователи, является важной частью оригинальной прогрессии, где главный герой начинает свой путь никем, поэтому разработчики не планируют кардинально менять баланс.

Обсуждая финансовую сторону проекта, руководитель студии рассказал, что бюджет ремейка уступает стоимости современных флагманских игр, которая обычно начинается от 100 млн евро. Точную сумму представитель Alkimia Interactive не назвал, но подчеркнул, что разделение на сегменты AA и AAA сегодня сильно размыто. При этом в случае начала разработки потенциального ремейка Gothic 2 затраты удастся удержать на разумном уровне за счет использования уже созданных технологий и готовых игровых механик.

Что касается каноничности различных частей серии, Райнхард Поллис отметил, что каноничными считаются оригинальные Gothic, Gothic 2 и Gothic 3. Игра Arcania рассматривается разработчиками скорее как стороннее ответвление. Поллис также допустил, что события 3 части в будущем могут быть пересмотрены. На вопрос о возможном создании условной 4 части серии руководитель ответил, что студия готова продолжать наследие Piranha Bytes, но их путь развития может отличаться от прямого сиквела.

В планах студии на данный момент значится поддержка вышедшего ремейка. Разработчики изучают возможность добавления новых функций с помощью обновлений, однако пока не готовы анонсировать дополнения или режим Новая игра плюс. Основным приоритетом в плане модификаций является поддержка пользовательского контента на персональных компьютерах, тогда как консоли создатели считают не самой подходящей платформой для модов.