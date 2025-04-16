Согласно утечке карты, Болотный лагерь в ремейке Готики будет в два раза больше

Недавно мы получили несколько новых сведений о грядущем ремейке "Готики". Был выпущен промо-материал из серии "Making of", в котором создатели представили изменения по сравнению с оригиналом. Среди них упоминается расширение культурных аспектов расы орков и обновленная механика открытия замков.
Однако это далеко не все, что мы можем узнать о ремейке. Помимо официальной информации, предоставленной THQ Nordic, в сеть попали утечки карты Рудниковой долины.
Вчера пользователь реддит поделился с сообществом своим открытием. В теме, которую он опубликовал, есть графики, показывающие карты из ремейка, как всей колонии, так и отдельных ее частей, включая три лагеря.
Особого внимания заслуживает тот факт, что, в соответствии с заявленными создателями изменениями, некоторые локации были доработаны по отношению к оригиналу, что заметно с первого взгляда. Конечно, дело не только в графическом стиле, благодаря которому первая пикча напоминает карту, нарисованную куском угля.
Почти все локации подверглись незначительным изменениям по сравнению с классической Готикой. Среди них: дополнительные здания возле рисовой фермы в Новом лагере, доработанный город орков и более эстетичные детали в Старом лагере.
Однако это ничто по сравнению с теми изменениями, которые ждут нас на болотах. Лагерь Братства Спящего, несомненно, претерпел наибольшие изменения. Он выглядит в два раза больше, чем в оригинале. По мнению фанатов, комментирующих тему, все это выглядит довольно неплохо.
Кстати, стоит отметить, что карты различаются по исполнению и графическому стилю. Значит ли это, что их созданием будут заниматься не только Грехэм и Ур-Шак?
Блин помню когда мелким проходил, болотный лагерь был для меня как лабиринт, буквально. Бегал туда сюда что найти нужного нпц. // Сергей Мельников
В жизни ждал только две игры долгие годы, Киберпанк с 2014ого и Готику всегда, хотя особо не надеялся.
И если Киберпанк вышел не таким как я ожидал, хотя тоже неплохим. Готика без сомнений будет отличной и я проведу в ней многие часы.
А квестов они добавят или просто надуют лагерь?
Не понимаю смысла от этих "новостей". Типа, а в следующей новости будет, "за забором лагеря теперь больше брёвен, с которых теперь нельзя без наказано убивать орков " или "а варги теперь будут умнее и прятаться на деревьях" Игроки ждут ГОТОВУЮ игру, чтобы самим уже увидеть изменения, заепали эти тупые новости:D