Создатели Gothic 1 Remake показали новый скриншот и рассказали про локацию в игре

Студия Alkimia Interactive поделилась новым скриншотом из предстоящей Gothic 1. Так же разработчики подробнее рассказали про одну из локаций игры.
Рисовые поля - одно из первых, с чем сталкиваются новички при въезде в Новый лагерь. Здесь, под открытым небом и в любую погоду, крестьяне трудятся день и ночь, вынужденные к изнурительному труду.
Полями управляет рисовый мастер, один из основателей лагеря, а его верный "пес" Левти следит за порядком и пресекает любые проявления неповиновения. Они также следят за тем, чтобы у всех крестьян было достаточно воды для продолжения работы.
Сбор урожая риса является основой экономики лагеря, поскольку позволяет производить рисовый шнапс - продукт, пользующийся большим спросом во всей колонии.
Но среди работников нарастает недовольство. Многие из них разочарованы таким образом жизни и готовы к переменам.
Gothic 1 Remake выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.
скорей бы... ни одной рпг для настоящих парней давно не было :)
"крестьяне трудятся день и ночь" - какие они крестьяне? Это заключённые, которые живут в Новом Лагере и батрачат на "лорда фермы". Крестьянство тут ни при чём))
В первоисточнике разработчики назвали их крестьянами - peasants
Заключённые, которым пришлось работать крестьянами.
А "Лорд фермы" не заключённый?)
Лефти
Чё? Крепостные захотели свободы? Кнутами их!!!!
Кушать рис? Не, лучше шнапсику из него нагоним!
лучше бы дату релиза озвучили
Покажите уже игру.
Надеюсь по- ТАКИМ полям не заставят разносить воду, под угрозой набитых щей?)
Воду разнес, силу прокачал и в путь к горе руды...
Конечно хотелось бы уже дату, хотя бы квартал или полугодие.
Быдло в рисовых полях взбунтовалось против хозяина . Пора наводить порядки!
То самое место где был вырезанный контент?
Это новый тренд такой показать скрин и звездаболить что там будет? Видос выкатить религия не позволяет?
что-то скрин уровня ps3
Да ладно, что ты мелочишься, Сюбор, или Атари