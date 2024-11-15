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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 385 оценок

Создатели Gothic 1 Remake показали новый скриншот и рассказали про локацию в игре

AceTheKing
Новости

Студия Alkimia Interactive поделилась новым скриншотом из предстоящей Gothic 1. Так же разработчики подробнее рассказали про одну из локаций игры.

Рисовые поля - одно из первых, с чем сталкиваются новички при въезде в Новый лагерь. Здесь, под открытым небом и в любую погоду, крестьяне трудятся день и ночь, вынужденные к изнурительному труду.

Полями управляет рисовый мастер, один из основателей лагеря, а его верный "пес" Левти следит за порядком и пресекает любые проявления неповиновения. Они также следят за тем, чтобы у всех крестьян было достаточно воды для продолжения работы.

Сбор урожая риса является основой экономики лагеря, поскольку позволяет производить рисовый шнапс - продукт, пользующийся большим спросом во всей колонии.

Но среди работников нарастает недовольство. Многие из них разочарованы таким образом жизни и готовы к переменам.

Gothic 1 Remake выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.

30
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Саша Борцов

скорей бы... ни одной рпг для настоящих парней давно не было :)

15
LeoMacReady

"крестьяне трудятся день и ночь" - какие они крестьяне? Это заключённые, которые живут в Новом Лагере и батрачат на "лорда фермы". Крестьянство тут ни при чём))

4
AceTheKing

В первоисточнике разработчики назвали их крестьянами - peasants

6
Кей Овальд

Заключённые, которым пришлось работать крестьянами.

2
Korotu_n

А "Лорд фермы" не заключённый?)

0
marsh resident

Лефти

3
besnovaty1986

Чё? Крепостные захотели свободы? Кнутами их!!!!

3
AT_Sagor

Кушать рис? Не, лучше шнапсику из него нагоним!

3
Fenharell

лучше бы дату релиза озвучили

2
PersonaR8

Покажите уже игру.

1
Ниалот Нзотович

Надеюсь по- ТАКИМ полям не заставят разносить воду, под угрозой набитых щей?)

1
Sadvald

Воду разнес, силу прокачал и в путь к горе руды...

1
Lejak

Конечно хотелось бы уже дату, хотя бы квартал или полугодие.

1
Федя Кочегар

Быдло в рисовых полях взбунтовалось против хозяина . Пора наводить порядки!

1
WarCraf4er

То самое место где был вырезанный контент?

-1
Шмоня Натанзон

Это новый тренд такой показать скрин и звездаболить что там будет? Видос выкатить религия не позволяет?

-4
Чизбургер

что-то скрин уровня ps3

-5
Unicorling

Да ладно, что ты мелочишься, Сюбор, или Атари

0