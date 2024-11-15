Создатели Gothic 1 Remake показали новый скриншот и рассказали про локацию в игре

Студия Alkimia Interactive поделилась новым скриншотом из предстоящей Gothic 1. Так же разработчики подробнее рассказали про одну из локаций игры.

Рисовые поля - одно из первых, с чем сталкиваются новички при въезде в Новый лагерь. Здесь, под открытым небом и в любую погоду, крестьяне трудятся день и ночь, вынужденные к изнурительному труду.

Полями управляет рисовый мастер, один из основателей лагеря, а его верный "пес" Левти следит за порядком и пресекает любые проявления неповиновения. Они также следят за тем, чтобы у всех крестьян было достаточно воды для продолжения работы.

Сбор урожая риса является основой экономики лагеря, поскольку позволяет производить рисовый шнапс - продукт, пользующийся большим спросом во всей колонии.

Но среди работников нарастает недовольство. Многие из них разочарованы таким образом жизни и готовы к переменам.

Gothic 1 Remake выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.