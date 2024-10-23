Создатели Gothic 1 Remake покажут польский дубляж и новый трейлер игры на мероприятии Poznan Game Arena 2024

Издательство THQ Nordic и студия Alkimia Interactive сообщили о том, что Gothic 1 Remake появится на предстоящей выставке Poznan Game Arena 2024.

В рамках мероприятия, которое состоится в одноименном польском городе Познань, студия покажет польскую озвучку игры, а так же представит специальный трейлер ремейка, подготовленный для данного мероприятия. Выставка Poznan Game Arena 2024 пройдет с 25 по 27 октября.

Gothic 1 Remake выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.