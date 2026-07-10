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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 3 333 оценки

Создатели Gothic 1 Remake выпустили публичную версию хотфикса 1.0.3 с исправлениями ошибок

monk70 monk70

Разработчики из Alkimia Interactive выпустили публичную версию хотфикса 1.0.3 для Gothic 1 Remake, в котором исправили несколько технических проблем и один из сюжетных квестов.

Основные изменения:

  • исправлена утечка звука на аудиоканалах, из-за которой в некоторых случаях мог полностью пропадать звук;
  • устранена ошибка, из-за которой камеры во время диалогов некорректно завершали работу (чаще всего проблема возникала с Мелвином, Вороном, Стоуном и рядом других персонажей);
  • исправлен квест «Испытание огнём» — теперь его можно завершить корректно, даже если жаровни были зажжены до получения задания.

Разработчики поблагодарили игроков за сообщения об ошибках и попросили продолжать отправлять отчёты через встроенную систему обратной связи.

После установки обновления рекомендуется убедиться, что версия игры соответствует CL 170775. Проверить номер сборки можно в меню настроек — он отображается в правом нижнем углу экрана.

Обновления 14
14
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Wilderness and only me

Чел с нуля на Нексусе за день нарисовал оригинальный взлом замков для ремейка, а эта испанская петушня меня неделю мариновала с фиксом, в котором нет даже 100 мбайт и в целом это крохи проблем. Мрак!

4
Dunovo

Пусть карту завезут. Долбае()ы!

2
Andrey Nikiforov

Откуда Ворон в первой части? Он же из сиквела

GahlFrostbite