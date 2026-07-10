Создатели Gothic 1 Remake выпустили публичную версию хотфикса 1.0.3 с исправлениями ошибок

Разработчики из Alkimia Interactive выпустили публичную версию хотфикса 1.0.3 для Gothic 1 Remake, в котором исправили несколько технических проблем и один из сюжетных квестов.
Основные изменения:
- исправлена утечка звука на аудиоканалах, из-за которой в некоторых случаях мог полностью пропадать звук;
- устранена ошибка, из-за которой камеры во время диалогов некорректно завершали работу (чаще всего проблема возникала с Мелвином, Вороном, Стоуном и рядом других персонажей);
- исправлен квест «Испытание огнём» — теперь его можно завершить корректно, даже если жаровни были зажжены до получения задания.
Разработчики поблагодарили игроков за сообщения об ошибках и попросили продолжать отправлять отчёты через встроенную систему обратной связи.
После установки обновления рекомендуется убедиться, что версия игры соответствует CL 170775. Проверить номер сборки можно в меню настроек — он отображается в правом нижнем углу экрана.
Чел с нуля на Нексусе за день нарисовал оригинальный взлом замков для ремейка, а эта испанская петушня меня неделю мариновала с фиксом, в котором нет даже 100 мбайт и в целом это крохи проблем. Мрак!
Пусть карту завезут. Долбае()ы!
Откуда Ворон в первой части? Он же из сиквела