Создатели Gothic 1 Remake заявили, что для игры не потребуется подключение к интернету

Несколько часов назад появилась очень неожиданная новость о Gothic 1 Remake. Оказалось, что игроки не могут просто достать игру из коробки, вставить диск в консоль и начать играть в офлайн-режиме. Для игры требуется загрузка обновления, что вызвало резкую критику со стороны некоторых геймеров.

Однако создатели решили быстро устранить путаницу и опубликовали официальное заявление, объясняющее причину всей ситуации. Студия подчёркивает, что обеспечение возможности начать игру в точно назначенный день и в нужное время было первостепенной задачей. Именно поэтому копии были разосланы заранее, но в то же время разработчикам нужно было подготовить обновление для запуска.

Разработчики подтвердили, что для Gothic 1 Remake потребуется загрузка патча размером около 5 ГБ в день релиза. Однако после установки обновления игра будет полностью играбельна в автономном режиме, и студия подчёркивает важную деталь: игре не потребуется постоянное подключение к интернету.

Наш приоритет — возможность для игроков начать играть сразу в день и время релиза. Для этого мы распространили копии игры заранее. Для Gothic 1 Remake потребуется загрузка примерно 5 ГБ в день релиза, после чего игра будет полностью играбельна в автономном режиме — постоянное подключение к интернету НЕ потребуется.

Это, несомненно, хорошая новость для поклонников физических носителей и игроков, предпочитающих офлайн-игру. С другой стороны, ситуация подчёркивает другую проблему на современном рынке, где даже физические носители все чаще требуют обновлений для запуска, чтобы обеспечить полноценный игровой процесс.