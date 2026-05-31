Создатели ремейка Gothic 1 полностью отказались от формулы Soulslike

Ремейк Gothic 1 от THQ Nordic полностью отказывается от формулы Soulslike, выбирая вместо этого обновлённую боевую систему, основанную на направлении движения, с заметным развитием персонажа. Рразработчики из Alkimia Interactive обсудили современные игровые условности как способ сохранить первозданный дух оригинала для 2026 года.

Сегодня разработчики слепо копируют одну и ту же старую боевую систему: лёгкая атака, тяжёлая атака, уклонение. Alkimia Interactive выбирает другой подход. Они используют систему, которая полностью фокусируется на направлении движения и точном управлении. Прототип убедил команду всего за несколько месяцев, с целью достижения максимальной свободы в бою.

Герой начинает игру как полный новичок. Поначалу его удары мечом кажутся неуклюжими, неловкими и чреватыми ошибками. Только с повышением уровня мастерства анимация становится более плавной. Прогресс виден на экране.

Мечи, топоры и булавы составляют три новые категории оружия, каждая из которых имеет совершенно разные ощущения при использовании. Чистый урон здесь становится менее важным, поскольку тип игрока и тактика определяют победу. Бой с дикими животными в Долине Шахт работает как головоломка.

Крысы-кроты несутся прямо вперёд, волки ловко окружают вас, а шахтёр использует свою огромную дальность атаки в своих интересах. Без пространственного восприятия и точного расчёта таймингов вы мгновенно погибнете. Здесь нет традиционной системы прицеливания, и игрок должен оценивать расстояния вручную.

Разработчики также возвращают все старые функции. Трансформации расширяются и становятся более полезными. Маги могут свободно комбинировать заклинания льда и огня. Алхимические зелья мгновенно восстанавливают здоровье в бою, в то время как обычная еда восстанавливает здоровье только вне столкновений. Даже лазание, ныряние и охота из Gothic 2 получат свои собственные системы.

Ремейк Gothic 1 выходит 5 июня 2026 года.