Gothic 15.11.2001
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 780 оценок

Создатели ремейка Gothic обещают предоставить впечатляющую вариативность в игре - решения игрока будут влиять на историю

AceTheKing AceTheKing

На фестивале Barcelona Game Fest разработчики из Alkimia Interactive рассказали, как планируют развивать систему свободы выбора в ремейке Gothic и сделать игровой процесс ещё более гибким.

Ведущий геймдизайнер игры Хавьер Унтория подчеркнул, что студия стремится предоставить игрокам возможность отыгрывать любую роль. Команда улучшает боевую систему, магию и дальние атаки, сохраняя при этом дух оригинала. По его словам, в игре можно будет исследовать мир без ограничений, взаимодействовать с любыми персонажами и принимать решения, действительно влияющие на развитие истории.

Разработчики отмечают, что выбор игрока не ограничится действиями в квестах - даже реплики в диалогах будут менять отношение окружающих и открывать новые возможности:

Когда мы создаём ситуацию с выбором, мы всегда думаем о разнообразии решений. Игрок может действовать честно, хитрить или даже обманывать - каждая стратегия найдёт своё отражение.

Релиз игры запланирован на первый квартал 2026 года для PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  2
Ваш комментарий
Nord_Paladin

Сколько она уже в списке желаемого 5-6 лет?

A E

тизер в 2019 завезли