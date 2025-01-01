Создатели ремейка Gothic показали новый скриншот из игры, а так же поздравили игроков с Новым годом

Студия Alkimia Interactive, создатели предстоящей Gothic 1 Remake, показали новый скриншот из игры, а так же поздравили игроков с Новым годом:
Дорогие друзья,
От лица команды Gothic 1 Remake мы желаем вам счастливого Нового года! Пусть 2025 год принесет вам радость, яркие эмоции и захватывающие приключения — как в реальной жизни, так и в мире, который мы создаем вместе с вами.
Для нас 2025 год станет поистине ключевым. Мы неустанно трудимся, чтобы воплотить в жизнь мечту о возвращении в долину рудников, место, столь дорогое многим из вас. И в этом путешествии ваша поддержка имеет для нас невероятную ценность.
Спасибо за вашу преданность, вашу страсть, вашу любовь к серии Gothic, за ваше время и бесконечные отзывы. Каждый комментарий, каждое предложение и даже самая маленькая деталь вдохновляют нас двигаться вперед и делать нашу игру еще лучше.
Мы ценим вашу поддержку и искренне рады, что вы с нами в этом путешествии. Мы верим, что с вашей помощью мы сможем сделать Gothic 1 Remake именно такой, какой вы ее мечтаете. С Новым годом, дорогие друзья! И да пребудет с вами Спящий!
Ваша команда Gothic 1 Remake.
Gothic 1 Remake выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.
Давайте быстрее, играть не во что
Ага, а это прям новая игра
все новое - забытое (или не очень) старое.
Даже очень, если заменить этикетку, старое не станет новым
и это хорошо.
Ну, тут меняют всё, кроме этикетки
каждые пол года по скрину ..ну где игра то? устал ждать.(
Режим ждуна на пределе своих возможностей)
парни расходимся, они делают не римейк готики, а римейк скриншотов из готики :p
Эх, спасибо за поздравления, конечно, но это не совсем то, что хотелось бы от них услышать)
летучий голландец
Отражения в воде, всё портят.
Хотите трассировки лучей?
хочу как в первом Far Cry
Сколько его там делают-то уже, лет миллиард?
Ну уж не миллиард, а 4 года.
Играбельному тизеру 6 лет, через три месяца после его релиза им окончательно дали добро на игру, однако дата начала разработки ещё раньше, ведь кор геймплей и графон создавались именно для играбельного тизера, с тех пор он по идее лишь мясом обрастает
Графон они скорее всего с нуля переделывали. Плюс пока там диз док напишут, сюжет и т д. Это же не быстро делается. И тизеру ровно пять лет только исполнилось все таки.
Настаёт время рпг, драгон эйдж вышла неплохой, ремейки облы и готана на подходе.