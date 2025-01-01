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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 443 оценки

Создатели ремейка Gothic показали новый скриншот из игры, а так же поздравили игроков с Новым годом

AceTheKing
Новости

Студия Alkimia Interactive, создатели предстоящей Gothic 1 Remake, показали новый скриншот из игры, а так же поздравили игроков с Новым годом:

Дорогие друзья,

От лица команды Gothic 1 Remake мы желаем вам счастливого Нового года! Пусть 2025 год принесет вам радость, яркие эмоции и захватывающие приключения — как в реальной жизни, так и в мире, который мы создаем вместе с вами.

Для нас 2025 год станет поистине ключевым. Мы неустанно трудимся, чтобы воплотить в жизнь мечту о возвращении в долину рудников, место, столь дорогое многим из вас. И в этом путешествии ваша поддержка имеет для нас невероятную ценность.

Спасибо за вашу преданность, вашу страсть, вашу любовь к серии Gothic, за ваше время и бесконечные отзывы. Каждый комментарий, каждое предложение и даже самая маленькая деталь вдохновляют нас двигаться вперед и делать нашу игру еще лучше.

Мы ценим вашу поддержку и искренне рады, что вы с нами в этом путешествии. Мы верим, что с вашей помощью мы сможем сделать Gothic 1 Remake именно такой, какой вы ее мечтаете. С Новым годом, дорогие друзья! И да пребудет с вами Спящий!

Ваша команда Gothic 1 Remake.

Gothic 1 Remake выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.

33
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
pckot01

Давайте быстрее, играть не во что

5
DauntingQamra

Ага, а это прям новая игра

-5
Don Perdon DauntingQamra

все новое - забытое (или не очень) старое.

1
DauntingQamra Don Perdon

Даже очень, если заменить этикетку, старое не станет новым

-2
Don Perdon DauntingQamra

и это хорошо.

-1
vanтт DauntingQamra

Ну, тут меняют всё, кроме этикетки

-1
ДЕНДИ ЕКБ

каждые пол года по скрину ..ну где игра то? устал ждать.(

2
Andrey93re

Режим ждуна на пределе своих возможностей)

2
База Базович

парни расходимся, они делают не римейк готики, а римейк скриншотов из готики :p

1
Don Perdon

Эх, спасибо за поздравления, конечно, но это не совсем то, что хотелось бы от них услышать)

0
ComputerGamer

летучий голландец

0
SoRaS3

Отражения в воде, всё портят.

-1
Kalpachok

Хотите трассировки лучей?

1
Юрий Пенкин Kalpachok

хочу как в первом Far Cry

-4
vanтт

Сколько его там делают-то уже, лет миллиард?

-2
cthulhu42

Ну уж не миллиард, а 4 года.

0
vanтт cthulhu42

Играбельному тизеру 6 лет, через три месяца после его релиза им окончательно дали добро на игру, однако дата начала разработки ещё раньше, ведь кор геймплей и графон создавались именно для играбельного тизера, с тех пор он по идее лишь мясом обрастает

1
cthulhu42 vanтт

Графон они скорее всего с нуля переделывали. Плюс пока там диз док напишут, сюжет и т д. Это же не быстро делается. И тизеру ровно пять лет только исполнилось все таки.

0
Юрий Пенкин

Настаёт время рпг, драгон эйдж вышла неплохой, ремейки облы и готана на подходе.

-5