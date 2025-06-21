Создатели ремейка Gothic показали новый тизер - ремейк получит контент, который не вошел в оригинальную игру

Разработчики ремейка Gothic сообщили, что ремейк получит контент, который не вошёл в оригинальную версию 2001 года. В новом тизере команда подчеркнула, что проект не просто перерабатывает классику, но и расширяет её за счёт нереализованных идей, сохраняя при этом дух оригинала:

Gothic 1 Remake выходит за рамки оригинального игрового опыта, наполняя ранее пустые локации новым контентом, который остаётся верным духу первой Готики.

При этом подробности о новых механиках пока держатся в секрете. Оригинальная Gothic от Piranha Bytes вышла в 2001 году и стала культовой RPG, задав новые стандарты жанра.