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Gothic 15.11.2001
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 666 оценок

Создатели ремейка Gothic показали новый тизер - ремейк получит контент, который не вошел в оригинальную игру

AceTheKing AceTheKing

Разработчики ремейка Gothic сообщили, что ремейк получит контент, который не вошёл в оригинальную версию 2001 года. В новом тизере команда подчеркнула, что проект не просто перерабатывает классику, но и расширяет её за счёт нереализованных идей, сохраняя при этом дух оригинала:

Gothic 1 Remake выходит за рамки оригинального игрового опыта, наполняя ранее пустые локации новым контентом, который остаётся верным духу первой Готики.

При этом подробности о новых механиках пока держатся в секрете. Оригинальная Gothic от Piranha Bytes вышла в 2001 году и стала культовой RPG, задав новые стандарты жанра.

26
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Corpsegrinder

Чувствуется Бьерн Панкратц со своей сожительницей быстрее что-то новое выпустят, чем доведут до ума этот многострадальный ремейк.

10
Nereteresis

Одна з любимых игр детства, с удовольствием перепройду.

7
Bargainer

Видимо не скоро выйдет. В стиме точной даты нет.

2
Ниалот Нзотович

Надеюсь с оптимизацией будет всё хорошо, учитывая сомнительный выбор движка, судя по отзывам к нему.

1
ZNGRU

Наобещали с три короба.

1
sa1958

Ну вот опять неизвестность.