Создатели ремейка Gothic раскрыли актёров русской локализации - вернуть удалось не всех

В преддверии выхода ремейка Gothic создатели игры назвали имена актёров, которые работали над русской озвучкой.
Изначально планировалось привлечь тех же артистов, что трудились над оригинальной Gothic, и это отчасти удалось, однако часть персонажей пришлось переозвучивать, в том числе из-за смерти актёров. Например, ушли из жизни Александр Леньков и Сергей Сазонтьев, голоса которых звучали за Мордрага, Уистлера, Ксардаса, Корда, Сатураса и других героев.
В итоге главного героя вместо Сергея Чонишвили озвучивает Пётр Гланц. Голосом Мильтена будет не Дмитрий Полонский, а Ислам Ганджаев. Диего в ремейке говорит голосом Дениса Некрасова, а не Сергея Габриэляна.
Релиз ремейка Gothic для PC, PS5 и Xbox Series X/S состоится сегодня вечером .
Терпеть не могу Гланца , придётся играть в оригинале .
ну хоть и на этом спасибо,некоторые даже и субтитры перестали делать
И хорошо что Петр Гланц, его персонаж как то гармоничнее вписывается в атмосферу игры д и сам персонаж живее становится. // Саня Мельник
на родном приятнее играть
Ну а кто из старых остался в итоге?