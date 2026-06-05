Создатели ремейка Gothic раскрыли актёров русской локализации - вернуть удалось не всех

В преддверии выхода ремейка Gothic создатели игры назвали имена актёров, которые работали над русской озвучкой.

Изначально планировалось привлечь тех же артистов, что трудились над оригинальной Gothic, и это отчасти удалось, однако часть персонажей пришлось переозвучивать, в том числе из-за смерти актёров. Например, ушли из жизни Александр Леньков и Сергей Сазонтьев, голоса которых звучали за Мордрага, Уистлера, Ксардаса, Корда, Сатураса и других героев.

В итоге главного героя вместо Сергея Чонишвили озвучивает Пётр Гланц. Голосом Мильтена будет не Дмитрий Полонский, а Ислам Ганджаев. Диего в ремейке говорит голосом Дениса Некрасова, а не Сергея Габриэляна.

Релиз ремейка Gothic для PC, PS5 и Xbox Series X/S состоится сегодня вечером .