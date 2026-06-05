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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 920 оценок

Создатели ремейка Gothic раскрыли актёров русской локализации - вернуть удалось не всех

AceTheKing AceTheKing

В преддверии выхода ремейка Gothic создатели игры назвали имена актёров, которые работали над русской озвучкой.

Изначально планировалось привлечь тех же артистов, что трудились над оригинальной Gothic, и это отчасти удалось, однако часть персонажей пришлось переозвучивать, в том числе из-за смерти актёров. Например, ушли из жизни Александр Леньков и Сергей Сазонтьев, голоса которых звучали за Мордрага, Уистлера, Ксардаса, Корда, Сатураса и других героев.

В итоге главного героя вместо Сергея Чонишвили озвучивает Пётр Гланц. Голосом Мильтена будет не Дмитрий Полонский, а Ислам Ганджаев. Диего в ремейке говорит голосом Дениса Некрасова, а не Сергея Габриэляна.

Релиз ремейка Gothic для PC, PS5 и Xbox Series X/S состоится сегодня вечером .

11
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
gloccc

Терпеть не могу Гланца , придётся играть в оригинале .

17
KeshaGod97

ну хоть и на этом спасибо,некоторые даже и субтитры перестали делать

13
Пользователь ВКонтакте

И хорошо что Петр Гланц, его персонаж как то гармоничнее вписывается в атмосферу игры д и сам персонаж живее становится. // Саня Мельник

5
WerGC

на родном приятнее играть

4
Azimut zvuk

Ну а кто из старых остался в итоге?

1
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