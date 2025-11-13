Создатели ремейка Готики уделили большое внимание новому языку Орков

В прошлую пятницу создатели ремейка Готики опубликовали спецматериалы о четырех дубляжах. Как было сказано, в каждом есть уникальная информация об игре, и в ролике, посвященном английской локализации рассказали больше о языке орков, созданном с нуля в сотрудничестве с экспертом по лингвистике.

Работа над языком орков для ремейка была для меня действительно новой и очень приятной задачей. Я раньше с таким не сталкивался. Это полностью вымышленный, фиктивный язык.

— сказал Дэниел Бейнбридж, режиссер озвучивания.

В английской версии в ролях орков мы услышим, среди прочих, Эмму Грегори (которая, например, сыграла Минтару в BG3), озвучивающую УрНазкрога (а также женщину по имени Валая), и Адама Диггла, играющего, например, Ур-Шака. Как проходила реализация этого проекта, актеры более подробно рассказали в нижеприведенном «Making Of», который также содержит несколько интересных образцов языка зеленокожих.

Ветераны оригинальной Готики наверняка помнят орков, их странные крики и знаки, высеченные на камнях. Некоторые из них даже выучили человеческий язык (уже упомянутый Ур-Шак, Таррок и шаманы в храме Спящего). Теперь возможность познакомиться с оркским языком будет и у Безымянного.

Внедрение в игровой процесс полноценного языка зеленокожих значительно приблизит игроков к их обычаям и культуре, что было особенно важно для разработчиков. Эта раса играет важную роль в сюжете, но в оригинальной версии мы не узнаем о ней слишком много.

Игроки в ремейке будут исследовать повседневную жизнь орков, выполняя различные связанные с ними квесты. Неизвестно, сколько именно будет таких квестов, но по крайней мере несколько из них обязательно будут в игре, что подтвердил ее режиссер.