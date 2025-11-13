ЧАТ ИГРЫ
Gothic 15.11.2001
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 799 оценок

Создатели ремейка Готики уделили большое внимание новому языку Орков

Procy_on Procy_on

В прошлую пятницу создатели ремейка Готики опубликовали спецматериалы о четырех дубляжах. Как было сказано, в каждом есть уникальная информация об игре, и в ролике, посвященном английской локализации рассказали больше о языке орков, созданном с нуля в сотрудничестве с экспертом по лингвистике.

Работа над языком орков для ремейка была для меня действительно новой и очень приятной задачей. Я раньше с таким не сталкивался. Это полностью вымышленный, фиктивный язык.

— сказал Дэниел Бейнбридж, режиссер озвучивания.

В английской версии в ролях орков мы услышим, среди прочих, Эмму Грегори (которая, например, сыграла Минтару в BG3), озвучивающую УрНазкрога (а также женщину по имени Валая), и Адама Диггла, играющего, например, Ур-Шака. Как проходила реализация этого проекта, актеры более подробно рассказали в нижеприведенном «Making Of», который также содержит несколько интересных образцов языка зеленокожих.

Ветераны оригинальной Готики наверняка помнят орков, их странные крики и знаки, высеченные на камнях. Некоторые из них даже выучили человеческий язык (уже упомянутый Ур-Шак, Таррок и шаманы в храме Спящего). Теперь возможность познакомиться с оркским языком будет и у Безымянного.

Внедрение в игровой процесс полноценного языка зеленокожих значительно приблизит игроков к их обычаям и культуре, что было особенно важно для разработчиков. Эта раса играет важную роль в сюжете, но в оригинальной версии мы не узнаем о ней слишком много.

Игроки в ремейке будут исследовать повседневную жизнь орков, выполняя различные связанные с ними квесты. Неизвестно, сколько именно будет таких квестов, но по крайней мере несколько из них обязательно будут в игре, что подтвердил ее режиссер.

13
6
Комментарии:  6
Kartman9

Ты даже не ГРАЖДАНИН!

5
dirty bat

ты не паладин! 😆

ivav196818

хватить кормить пора поить игру в студию а то переборщите !

1
The Ryan

Неееет, а как же «У-Ча-ча, у ча-ча»????

1
sa1958

Ну и ладно с языком орков понятно, когда игра то?

dirty bat

скоро