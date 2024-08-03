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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.2 2 241 оценка

Создатели ремейка "Готики" вновь подтверждают русскую озвучку и намекают на возвращение ветеранов дубляжа

Lunersun
Новости

Представители THQ Nordic и Alkimia Interactive в очередной раз подтвердили наличие русской озвучки в грядущем ремейке «Готики», а также поделились новыми деталями о локализации проекта. В беседе с порталом «М.Клик» Райнхард Полличе, отвечающий за развитие бизнеса в THQ Nordic, и Тимур Ходырев, комьюнити-менеджер Alkimia Interactive, рассказали о планах по работе над звуковым оформлением игры.

В ходе интервью выяснилось, что разработчики рассматривают возможность привлечения к озвучиванию актёров, работавших над оригинальной игрой 2001 года. Примечательно, что эта инициатива касается не только русской версии, но также немецкой и польской локализаций.

Вместе с тем создатели ремейка осознают сложность реализации данной идеи. Полличе пояснил:

Да, будет полная локализация. Мы также постараемся вернуть оригинальных актёров дубляжа не только для русской озвучки, но и для немецкой и польской. Правда, важно учитывать тот факт, что с момента релиза оригинальной игры прошло более 20 лет и некоторые актёры уже не в профессии или не с нами.

Ремейк «Готики» разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Вчера студия представила геймплейный трейлер, демонстрирующий обновлённый мир Миртаны. Что касается даты выхода, разработчики пока не раскрывают подробностей.

58
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
klinok45

Это хорошая новость что не забывают про нас

16
Ольга Бузова

Огромное уважение таким людям ,в отличии от политических прихвостней ,они не потеряли разум и человечность

12
trueseva

А Россия не потеряла?)

-2
Кей Овальд

Это вообще шикарно. Хоть кто-то не лицемерит и не воюет против обычных людей, которые ни на что повлиять не могут.

10
Art Borsic

Интересно, кто для них оригинальный актёр озвучки ГГ, Чонишвили или Гланц?

4
cheezypizey

В это мы играем

3
saa0891

Это отлично, тогда можно будет и купить, очень надеюсь разрабы не разочаруют, пока игра выглядит довольно интересно.

3
qDan

Небольшое издательство из вроде как санкционной Швеции/Австрии, волшебным образом может и игры в России продавать, и полноценный перевод организовывать.

В то же время, тридварасы из ЕА, УгСофта, Сеги, Мелкософта, и прочих дырявых контор не только не продают, но и делают прогрессивно-демократический и совершенно не нацисткий вид, что русскоязычные исчезли с планеты.

2
Vengel Bryde

Правильно делают.

-5
ivan41kds Vengel Bryde

причем тут политика и обычные игроки?

0
Аналиус

если игра будет чудовая я куплю ее!

0
Александр Дантес

Я так всегда делаю сторрента играю - если понравилась то покупаю, чаще с магазина даже не скачиваю)))

0
Каприз888

Люблю. ЖДУ. <3

0