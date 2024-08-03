Создатели ремейка "Готики" вновь подтверждают русскую озвучку и намекают на возвращение ветеранов дубляжа

Представители THQ Nordic и Alkimia Interactive в очередной раз подтвердили наличие русской озвучки в грядущем ремейке «Готики», а также поделились новыми деталями о локализации проекта. В беседе с порталом «М.Клик» Райнхард Полличе, отвечающий за развитие бизнеса в THQ Nordic, и Тимур Ходырев, комьюнити-менеджер Alkimia Interactive, рассказали о планах по работе над звуковым оформлением игры.
В ходе интервью выяснилось, что разработчики рассматривают возможность привлечения к озвучиванию актёров, работавших над оригинальной игрой 2001 года. Примечательно, что эта инициатива касается не только русской версии, но также немецкой и польской локализаций.
Вместе с тем создатели ремейка осознают сложность реализации данной идеи. Полличе пояснил:
Да, будет полная локализация. Мы также постараемся вернуть оригинальных актёров дубляжа не только для русской озвучки, но и для немецкой и польской. Правда, важно учитывать тот факт, что с момента релиза оригинальной игры прошло более 20 лет и некоторые актёры уже не в профессии или не с нами.
Ремейк «Готики» разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Вчера студия представила геймплейный трейлер, демонстрирующий обновлённый мир Миртаны. Что касается даты выхода, разработчики пока не раскрывают подробностей.
Это хорошая новость что не забывают про нас
Огромное уважение таким людям ,в отличии от политических прихвостней ,они не потеряли разум и человечность
А Россия не потеряла?)
Это вообще шикарно. Хоть кто-то не лицемерит и не воюет против обычных людей, которые ни на что повлиять не могут.
Интересно, кто для них оригинальный актёр озвучки ГГ, Чонишвили или Гланц?
В это мы играем
Это отлично, тогда можно будет и купить, очень надеюсь разрабы не разочаруют, пока игра выглядит довольно интересно.
Небольшое издательство из вроде как санкционной Швеции/Австрии, волшебным образом может и игры в России продавать, и полноценный перевод организовывать.
В то же время, тридварасы из ЕА, УгСофта, Сеги, Мелкософта, и прочих дырявых контор не только не продают, но и делают прогрессивно-демократический и совершенно не нацисткий вид, что русскоязычные исчезли с планеты.
Правильно делают.
причем тут политика и обычные игроки?
если игра будет чудовая я куплю ее!
Я так всегда делаю сторрента играю - если понравилась то покупаю, чаще с магазина даже не скачиваю)))
Люблю. ЖДУ. <3