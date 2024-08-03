Создатели ремейка "Готики" вновь подтверждают русскую озвучку и намекают на возвращение ветеранов дубляжа

Представители THQ Nordic и Alkimia Interactive в очередной раз подтвердили наличие русской озвучки в грядущем ремейке «Готики», а также поделились новыми деталями о локализации проекта. В беседе с порталом «М.Клик» Райнхард Полличе, отвечающий за развитие бизнеса в THQ Nordic, и Тимур Ходырев, комьюнити-менеджер Alkimia Interactive, рассказали о планах по работе над звуковым оформлением игры.

В ходе интервью выяснилось, что разработчики рассматривают возможность привлечения к озвучиванию актёров, работавших над оригинальной игрой 2001 года. Примечательно, что эта инициатива касается не только русской версии, но также немецкой и польской локализаций.

Вместе с тем создатели ремейка осознают сложность реализации данной идеи. Полличе пояснил:

Да, будет полная локализация. Мы также постараемся вернуть оригинальных актёров дубляжа не только для русской озвучки, но и для немецкой и польской. Правда, важно учитывать тот факт, что с момента релиза оригинальной игры прошло более 20 лет и некоторые актёры уже не в профессии или не с нами.

Ремейк «Готики» разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Вчера студия представила геймплейный трейлер, демонстрирующий обновлённый мир Миртаны. Что касается даты выхода, разработчики пока не раскрывают подробностей.