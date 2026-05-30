Стало известно точное время выхода Gothic 1 Remake

Релиз Gothic 1 Remake уже совсем скоро, он запланирован на 5 июня 2026 года. Поклонники классической ролевой игры скоро получат возможность ступить на смертоносную Долину Шахт, полностью перестроенную Alkimia Interactive с использованием Unreal Engine 5.

Многолетнее ожидание почти закончилось, и разработчики опубликовали удобную инфографику с указанием времени выхода игры в разных регионах. Для российских игроков Gothic 1 Remake станет доступна в 20:00 МСК.

Сообщество внимательно следит за разработкой Gothic 1 Remake, проекта, цель которого — сохранить беспощадную атмосферу оригинала, одновременно модернизируя боевую систему, исследование без навязчивых маркеров и управление фауной.