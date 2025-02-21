Студия Alkimia Interactive, дала возможность журналистам попробовать демоверсию Gothic 1 Remake

Демоверсия игры служит своего рода обучающим материалом, постепенно знакомя нас с игровым процессом.
Сразу заметно, что атмосфера и сеттинг оригинальной Gothic сохранились, в то время как всё остальное было переработано и улучшено. Это касается и системы управления. Те, кто играл в игры Piranha Bytes, помнят, что управление в них было не самым удобным. Это была эпоха, когда легче было адаптироваться, особенно при игре на ПК. Однако очевидно, что Alkimia не смогла полностью воссоздать эту систему и вместо этого решила улучшить её, приблизив к современным ролевым играм от третьего лица.
Ремейк «Готики» должен выйти в этом году для PC, Xbox Series и Playstation 5. Заинтересует ли вас новое издание, подходит ли вам новое издание, вы скоро сможете попробовать сами. Ведь с 24 февраля THQ Nordic выпустит демоверсию для всех желающих.
а че анимация ударов такая ватная и медленная?
Дык у учителя прокачивать надо анимации более крутые. Ну или одноручку юзать.
претензия только по графике гг, странные волосы, в остальном это же та самая готика, прям вижу местами кривую анимацию) скорее бы вышла
Это не ГГ
а кто тогда на видео бегает и рубит?
Скорее всего он имел в виду то, что здесь главный герой не Безымянный, а Нирас
ох бл....я чуствую разочарование нас ждет...я всегда чуствую..хоть бы не сбылось
Надеемся на лучшее, новинок интересных и так кот наплакал
да нет друг....этот год 2025 будет просто божественным..посмотри сколько выйдет годноты всякой..и хорроры и рпг...да чт о там перечислять много...вот увидишь сам ...просто супер))))мне бы еще новую видеокарту вот было бы счастье)))
Авовед это ты и почему ты готика?
получится такой же кал как и все игры кроме вар тандера
ну ты тоже планку задрал. Полегче
Ты понимаешь, что твои слова — это бред сумасшедшего. Уважаемый коллега, санитар, вы здесь? Один из пациентов сбежал.