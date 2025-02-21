Студия Alkimia Interactive, дала возможность журналистам попробовать демоверсию Gothic 1 Remake

Демоверсия игры служит своего рода обучающим материалом, постепенно знакомя нас с игровым процессом.

Сразу заметно, что атмосфера и сеттинг оригинальной Gothic сохранились, в то время как всё остальное было переработано и улучшено. Это касается и системы управления. Те, кто играл в игры Piranha Bytes, помнят, что управление в них было не самым удобным. Это была эпоха, когда легче было адаптироваться, особенно при игре на ПК. Однако очевидно, что Alkimia не смогла полностью воссоздать эту систему и вместо этого решила улучшить её, приблизив к современным ролевым играм от третьего лица.

Ремейк «Готики» должен выйти в этом году для PC, Xbox Series и Playstation 5. Заинтересует ли вас новое издание, подходит ли вам новое издание, вы скоро сможете попробовать сами. Ведь с 24 февраля THQ Nordic выпустит демоверсию для всех желающих.