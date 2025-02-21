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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 491 оценка

Студия Alkimia Interactive, дала возможность журналистам попробовать демоверсию Gothic 1 Remake

Serious Ash
Новости

Демоверсия игры служит своего рода обучающим материалом, постепенно знакомя нас с игровым процессом.

Сразу заметно, что атмосфера и сеттинг оригинальной Gothic сохранились, в то время как всё остальное было переработано и улучшено. Это касается и системы управления. Те, кто играл в игры Piranha Bytes, помнят, что управление в них было не самым удобным. Это была эпоха, когда легче было адаптироваться, особенно при игре на ПК. Однако очевидно, что Alkimia не смогла полностью воссоздать эту систему и вместо этого решила улучшить её, приблизив к современным ролевым играм от третьего лица.

Ремейк «Готики» должен выйти в этом году для PC, Xbox Series и Playstation 5. Заинтересует ли вас новое издание, подходит ли вам новое издание, вы скоро сможете попробовать сами. Ведь с 24 февраля THQ Nordic выпустит демоверсию для всех желающих.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Данила Бродский

а че анимация ударов такая ватная и медленная?

0
Dimitry Arsenev

Дык у учителя прокачивать надо анимации более крутые. Ну или одноручку юзать.

0
Темный-Властелин

претензия только по графике гг, странные волосы, в остальном это же та самая готика, прям вижу местами кривую анимацию) скорее бы вышла

-1
PersonalBarnabas

Это не ГГ

-2
Темный-Властелин PersonalBarnabas

а кто тогда на видео бегает и рубит?

1
Саня Цукино Усаги Темный-Властелин

Скорее всего он имел в виду то, что здесь главный герой не Безымянный, а Нирас

4
Grognac

ох бл....я чуствую разочарование нас ждет...я всегда чуствую..хоть бы не сбылось

-2
Doof_warrior7544

Надеемся на лучшее, новинок интересных и так кот наплакал

1
Grognac Doof_warrior7544

да нет друг....этот год 2025 будет просто божественным..посмотри сколько выйдет годноты всякой..и хорроры и рпг...да чт о там перечислять много...вот увидишь сам ...просто супер))))мне бы еще новую видеокарту вот было бы счастье)))

0
Александр Дантес

Авовед это ты и почему ты готика?

-5
Фанат Миты

получится такой же кал как и все игры кроме вар тандера

-12
XBoy360

ну ты тоже планку задрал. Полегче

2
0FILIN0

Ты понимаешь, что твои слова — это бред сумасшедшего. Уважаемый коллега, санитар, вы здесь? Один из пациентов сбежал.

2