THQ Nordic подтвердила, что ремейк Gothic станет ключевой игрой презентации THQ Nordic Digital Showcase 2024

Издательство THQ Nordic подтвердило, что показ ремейка Gothic станет ключевым событием предстоящей цифровой презентации компании THQ Nordic Digital Showcase 2024, которая пройдет в начале августа.
Польское издание Ppe.pl считает, что в ходе презентации компания продемонстрирует множество материалов по ремейку и наконец-то объявит его дату выхода. Известно, что помимо Gothic Remake, компания так же поделится новой информацией о предстоящих Titan Quest II и Disney Epic Mickey: Rebrushed, а также игроков ждут два анонса.
Презентация THQ Nordic Digital Showcase 2024 состоится 2 августа в 22:00 по Москве.
Поскорее бы геймплей что бы понять ждать или нет
Сейчас и по геймплею сильно не понять, ждать или нет, показать могут одно, а на выходе другое.
Так вы уже ждёте.))
Тоже верно. Ну хоть ясно будет направление)
Жду неизвестно что) демка хоть и всратая и то было интересно играть, а они явно все перелопатили, графику, геймплей и всем ненавистную боевку
Будете ждать с геймплеем и с "А вдруг".)
Ещё одно значимое событие этого года, с точки зрения геймдева. Странно, конечно, что Предзаказ на коллекционку уже открыли, логичнее это было бы сделать уже после демонстрации геймплея
>ремастер
>значимое
понял
презентация по римейку: три новых скрина и два слайда в powerpoint
если серьезно - хотелось бы уже геймплей посмотреть
Геймплей будет в любом случае. Они на геймском привезут играбельный билд где любой желающий сможет поиграть и врубят трансляцию к прохождению. Плюс если thq в этот раз включит мозг в плане даты выпуска игр, то значит ремейк скорее выйдет в этом году. Так как ключевой, а с титан квест 2 им по хорошему нельзя пересекаться, а эти две игры должны выйти ДО конца марта 2025 года
Отлично, это оченно жду.
Как думаете, ремейк передаст те самые ощущения из юности когда мы в первый раз проходили первую Готику?
Там отлично было проработано ощущение от прогрессии персонажа, от слабого бомжа, который убегал от всяких мелких мобцов и гопников, чтоб не отхватить, до рыцаря в сверкающих доспехах, который огромным двуручником вырезал орды орков и побеждал архидемона.
не будет ибо с каждым годом игра становится для всех т.е. для совсем инвалидов казуальщиков, так что с 1ой локи скорее всего играться будет очень легко и до архидемона дойти быстро минуя прокачки по максимуму)
Думаю ремейк не сможет подарить полностью ту гамму эмоций которую мы испытывали при прохождение оригинальной готики.
Но так же, есть ощущение, что ремейк сможет подарить что-то новое в плане ощущений и эмоций, возможно даже на уровне того что было в оригинале.)
Надеюсь ремейк выйдет в этом году)
Уж очень хочется окунуться в этот мир с новым взглядом.
Я всё думал кого мне эта рожа напоминает. Потом вспомнил, Казанова из сериала "Улица разбитых фонарей". // Ренат Тренихин
Карнавал уродцев какой то.
Скорее всего все ждут титан квест 2!!! А не эту готику сраную // Kostia Mahanov
Играл в первый титан квест, но не смог его пройти, было не очень интересно(Не говорю что игра плохая, просто мне не пришлась по душе)
А что до второй, то честно сказать и не знал что выходит вторая часть до этого момента)
Ее покажут обязательно уже обьявили // Kostia Mahanov