THQ Nordic показала геймплейный трейлер Gothic 1 Remake с официальной русской озвучкой

THQ Nordic и студия Alkimia Interactive опубликовали обновлённую версию геймплейного трейлера Gothic 1 Remake с официальной русской озвучкой. Сам ролик дебютировал ещё 1 августа на THQ Nordic Showcase 2025, а теперь появился в локализованных версиях — на русском, польском и немецком языках.
Главная звезда видео — Ксардас в исполнении Фёдора Сухова. Знаменитый призыватель демонов получил новый голос, и фанаты наконец могут услышать, как классические реплики звучат в современном дубляже. Озвучка выполнена на высоком уровне и уже вызвала бурное обсуждение в сообществе: для многих голос Ксардаса стал настоящим символом возвращения в Рудниковую долину.
Вместе с голосами в трейлере можно снова взглянуть на переработанный Хоринис, бои, диалоги и монстров. Всё это — в преддверии релиза, который теперь ожидается в начале 2026 года. Ранее выход был запланирован на конец 2025-го, но разработчики взяли дополнительное время на полировку.
Тем временем демоверсия игры стала доступна и на PS5 и Xbox Series X|S — до этого её могли опробовать только пользователи ПК.
Если Gothic 1 Remake выстрелит, у серии появится шанс на вторую жизнь. А пока — слушаем Ксардаса. Теперь и по-русски.
Помню в детстве мне так нравилась атмосфера игры, что там просто ходил по лагерю, тип я тоже чем занимаюсь
На великом русском языке звучит игра просто прекрасно. Трейлер шедевр! Я себе не представляю готику на других языках. Даже не знаю, было бы у меня желание поиграть в этот ремейк, не будь в нём русского языка. Всё-таки Готика может быть прекрасной исключительно на русском. Точка.
приятно с русской озвучкой
Слоняры!
выглядит эффектно но вот игровые звуки какие-то толи неестественные толи с выровненной громкостью не пойму но неприятно точно
Ксардас прям годно звучит.
ээх кирпичные всё лица
Ой какой же кайф слышать русскую озвучку😋
Всё выглядит замечательно. Особенно выделяется великолепно выглядевшая магия и обновленный дизайн старых добрых противников. Очень нравится, как выглядит одно из самых грозных созданий в колонии. А именно Мракорис. С нетерпением жду игру.
О даааа...ммм...кайф...