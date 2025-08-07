THQ Nordic показала геймплейный трейлер Gothic 1 Remake с официальной русской озвучкой

THQ Nordic и студия Alkimia Interactive опубликовали обновлённую версию геймплейного трейлера Gothic 1 Remake с официальной русской озвучкой. Сам ролик дебютировал ещё 1 августа на THQ Nordic Showcase 2025, а теперь появился в локализованных версиях — на русском, польском и немецком языках.

Главная звезда видео — Ксардас в исполнении Фёдора Сухова. Знаменитый призыватель демонов получил новый голос, и фанаты наконец могут услышать, как классические реплики звучат в современном дубляже. Озвучка выполнена на высоком уровне и уже вызвала бурное обсуждение в сообществе: для многих голос Ксардаса стал настоящим символом возвращения в Рудниковую долину.

Вместе с голосами в трейлере можно снова взглянуть на переработанный Хоринис, бои, диалоги и монстров. Всё это — в преддверии релиза, который теперь ожидается в начале 2026 года. Ранее выход был запланирован на конец 2025-го, но разработчики взяли дополнительное время на полировку.

Тем временем демоверсия игры стала доступна и на PS5 и Xbox Series X|S — до этого её могли опробовать только пользователи ПК.

Если Gothic 1 Remake выстрелит, у серии появится шанс на вторую жизнь. А пока — слушаем Ксардаса. Теперь и по-русски.