THQ Nordic привезёт на Gamescom 2025 Gothic 1 Remake, REANIMAL и одну неанонсированную игру

Венский издатель THQ Nordic приедет на Gamescom 2025 с тремя играми, одна из которых будет анонсирована в ближайшее время.

На выставке можно будет поиграть в три новых релиза: во-первых, в ремейк Gothic 1, во-вторых, в хоррор Reanimal и в третью, пока секретную игру, которая будет представлена ​​только на презентации THQ Nordic Digital Showcase 2025, которая пройдёт 1 августа.

В программу THQ Nordic больше не входит экшен-ролевая игра Titan Quest 2, разрабатываемая мюнхенским филиалом студии Grimlore Games и планируемая к выходу в ранний доступ этим летом.

Вживую увидеть игры THQ Nordic на Gamescom можно будет на каналах стримеров и в отраслевых журналах. Также будут интервью с разработчиками и презентации. Расписание будет опубликовано к открытию выставки.

Gamescom 2025 стартует 20 августа в выставочном комплексе Кёльнмессе.