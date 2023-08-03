на главную
об игре
Gothic 15.11.2001
9.2 1 843 оценки

THQ Nordic выпустит переиздание классической RPG Gothic для Nintendo Switch

©
monk70
Новости

Классика возвращается. Издатель THQ Nordic сообщил, что готовит переиздание классической ролевой игры Gothic для Nintendo Switch. Впервые переживите эту потрясающую ролевую игру на портативной консоли и наслаждайтесь игрой, которая произвела революцию в ролевых играх на ходу. Погрузитесь в темные времена и приключения с отличной производительностью и хорошо адаптированным пользовательским интерфейсом и элементами управления

Компания представила неотредактированный список исправлений, которые будут включены в порт Gothic 1 Switch. Этот порт представляет собой исходный код игры, без ремастеринга и переделки, это порт исходного кода на Nintendo Switch.

Gothic Classic выйдет на Nintendo Switch 28 сентября 2023 года.

9
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
vladimirasss

Ремейк лучше быстрей делайте

4
Devilgroup87

Будто там у них три чела работают над ремейком.

0
borsic Devilgroup87

Надеюсь просто качественно.

0
Amethistys

Класс! Вот интересно, будет ли доступна русская локализация?

0
Sailor M00N

Скорей всего нет, но на взломанной версии точно будет

0
DenisVTR

Сказали будет

0
DenisVTR

В общем мы вам один из лучших ПК экзов, а вы давайте нам Зельду)
Поздравляю тех у кого данная приставка. Ещё одна годнота к вам подъехала!
Ещё не менее интересным выглядит список исправленных ошибок. Интересно он до ПК версии доберётся

0