THQ Nordic выпустит переиздание классической RPG Gothic для Nintendo Switch

Классика возвращается. Издатель THQ Nordic сообщил, что готовит переиздание классической ролевой игры Gothic для Nintendo Switch. Впервые переживите эту потрясающую ролевую игру на портативной консоли и наслаждайтесь игрой, которая произвела революцию в ролевых играх на ходу. Погрузитесь в темные времена и приключения с отличной производительностью и хорошо адаптированным пользовательским интерфейсом и элементами управления
Компания представила неотредактированный список исправлений, которые будут включены в порт Gothic 1 Switch. Этот порт представляет собой исходный код игры, без ремастеринга и переделки, это порт исходного кода на Nintendo Switch.
Gothic Classic выйдет на Nintendo Switch 28 сентября 2023 года.
Ремейк лучше быстрей делайте
Будто там у них три чела работают над ремейком.
Надеюсь просто качественно.
Класс! Вот интересно, будет ли доступна русская локализация?
Скорей всего нет, но на взломанной версии точно будет
Сказали будет
В общем мы вам один из лучших ПК экзов, а вы давайте нам Зельду)
Поздравляю тех у кого данная приставка. Ещё одна годнота к вам подъехала!
Ещё не менее интересным выглядит список исправленных ошибок. Интересно он до ПК версии доберётся