У ремейка Gothic обновилась страница в Steam - появилось расширенное описание и кадры из игры

Как стало известно, создатели предстоящего ремейка Gothic обновили страницу игры в Steam - на ней появилось более подробное описание и добавились кадры, на которых демонстрируется боевая система и обновленный мир игры.

Возможно, что таким образом, разработчики занимаются подготовкой к релизу игры: ранее THQ Nordic и Alkimia Interactive сообщили о том, что игра выйдет в 2025 году - правда пока что без конкретной даты релиза.

Ремейк Gothic выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.