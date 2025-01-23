У ремейка Gothic обновилась страница в Steam - появилось расширенное описание и кадры из игры

Как стало известно, создатели предстоящего ремейка Gothic обновили страницу игры в Steam - на ней появилось более подробное описание и добавились кадры, на которых демонстрируется боевая система и обновленный мир игры.
Возможно, что таким образом, разработчики занимаются подготовкой к релизу игры: ранее THQ Nordic и Alkimia Interactive сообщили о том, что игра выйдет в 2025 году - правда пока что без конкретной даты релиза.
Ремейк Gothic выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Но показывать в посте мы этого конечно не будем👍
Откуда у перса на фото карабины(кольца) на доспехе?Я конечно ничего не утверждаю,но события готик разворачиваются далеко не в викторианскую эпоху,или позднего ренессанса)
очень не приятный тип на превью
Это Стивен Сигнал)
да лицо как у разбойника
До того как стал квадратным)
Да) В эпоху динозавров;))
Это Шон Коннери. Стыдно такое не знать.
сколько уже лет этому ремейку с момента начала разработки
с 2019 года по моему
5 лет уже
ни даты выхода
ни цены
бесит эти долгострои если честно
причем долгострой не показатель качества
Надеюсь разрабы стараются. Думаю даже они понимают что будут сравнивать с оригом и им важно будет сделать так что их игра оказалась качественее.
Кто играл в новую демку говорят хорошо пока. Я конечно очень жду, но игр щас много так то меня не ломает ожидание хоть еще через 5 лет главное что бы не г@вно по итогу было
Так это и не долгострой, ты не правильно считаешь. Сперва был тизер дабы реакт собрать, потом вынесли решения что ремейку быть, открыли студию набрали народу и тд. Чёт их комьюнити менеджер писал(и он не солгал, так как по новостям посчитать можно) что разработка началась в начале +- 2021 года если не позже.
а я задрот походу)
меня ломает, из ближайшего
28 длс атомик
30 павук2
4 ккд2
видимо слишком много свободного времени))
хочу чтобы было больше релизов)
я скорее всего не шарю, но 2-3 года мб это нормально для разработки игры нормальной? или мало?
Хз, с одной стороны есть основа, с другой команда новая, а кто и где работал из основной части народу до этого тоже хз, но двигло "народное"
11 ДХ? 8ГБ ОЗУ? И всего 30ГБ? При такой-то графике(ну хорошей), чёт ООООООООЧЕНЬ мало верится... +++ В последнее время анриал движки надух не переносят 11 ДХ , там тупо 12й, максимум можно заставить Вулканку подрубить, но 11й пошлет вас . Т.ч. чушь а не требования. Странно что не написали WIN7, ну и про какая видюха, еще видимо не определились ...
По факту будет мыло мыльное с DLSS 4
Возможно? а какие еще варианты?)
Сразу видно адекватных людей.