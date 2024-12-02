Уровни сложности, оптимизация и русский дубляж: комьюнити-менеджер ремейка "Готики" раскрыл свежие детали

Тимур Ходырев, комьюнити-менеджер из THQ Nordic, отвечающий за продвижение ремейка культовой "Готики", дал новое интервью для DAMIANoNE, в котором поделился рядом интересных фактов о предстоящем проекте. Представитель студии подтвердил, что русскоязычные игроки получат полную локализацию, включая профессиональный дубляж. Для озвучивания будут приглашены как новые актеры, так и знакомые голоса из оригинальной версии 2001 года. Подробности о составе актеров станут известны ближе к релизу.

Также Ходырев развеял опасения, связанные с использованием движка Unreal Engine 5. По его словам, разработчики учитывают проблемы с оптимизацией, характерные для современных игр на этом движке, и стремятся создать технически стабильный продукт. Для этого команда тщательно изучает техническую сторону других недавних релизов.

Демонстрационная версия ремейка, показанная на выставках, уже продемонстрировала стабильную работу, за исключением мелких багов. Игра показывала устойчивый FPS и была лишена серьезных просадок или зависаний. Ожидается, что проект не будет слишком требователен к «железу» — для комфортной игры будет достаточно видеокарты уровня RTX 3060.

Новая "Готика" предложит несколько уровней сложности: легкий, стандартный и более хардкорные режимы. Также будет доступен режим, который полностью повторяет параметры сложности оригинальной игры.

Ходырев подчеркнул, что новая версия "Готики" является полноценным ремейком, а не ремастером. В игре появятся новые персонажи, квесты и дополнительные элементы контента, которые расширят и дополнят оригинальный мир.