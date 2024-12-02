Уровни сложности, оптимизация и русский дубляж: комьюнити-менеджер ремейка "Готики" раскрыл свежие детали

Тимур Ходырев, комьюнити-менеджер из THQ Nordic, отвечающий за продвижение ремейка культовой "Готики", дал новое интервью для DAMIANoNE, в котором поделился рядом интересных фактов о предстоящем проекте. Представитель студии подтвердил, что русскоязычные игроки получат полную локализацию, включая профессиональный дубляж. Для озвучивания будут приглашены как новые актеры, так и знакомые голоса из оригинальной версии 2001 года. Подробности о составе актеров станут известны ближе к релизу.
Также Ходырев развеял опасения, связанные с использованием движка Unreal Engine 5. По его словам, разработчики учитывают проблемы с оптимизацией, характерные для современных игр на этом движке, и стремятся создать технически стабильный продукт. Для этого команда тщательно изучает техническую сторону других недавних релизов.
Демонстрационная версия ремейка, показанная на выставках, уже продемонстрировала стабильную работу, за исключением мелких багов. Игра показывала устойчивый FPS и была лишена серьезных просадок или зависаний. Ожидается, что проект не будет слишком требователен к «железу» — для комфортной игры будет достаточно видеокарты уровня RTX 3060.
Новая "Готика" предложит несколько уровней сложности: легкий, стандартный и более хардкорные режимы. Также будет доступен режим, который полностью повторяет параметры сложности оригинальной игры.
Ходырев подчеркнул, что новая версия "Готики" является полноценным ремейком, а не ремастером. В игре появятся новые персонажи, квесты и дополнительные элементы контента, которые расширят и дополнят оригинальный мир.
Быстрей бы уже.. А то играть не во что.
ведьмак 3 nextgen запускай, я сейчас прохожу и кайфую, ведьмак как вино, спустя года все вкуснее, да и как рпг лучшая
Есть факторка, факторка вечна! )
Ты про факторию, та не сложно :D
Та шо там сложного ?
Согласен
я играл в готику в год релиза, в 2001! у меня тогда пахан в германию постоянно ездил, пригонял авто на продажу. и в один прекрасный приезд, он привёз неприметный компакт диск, где не было написано ни слова по-русски (я уже молчу про игру) , но с интригующей надписью Gothic. Пахан тогда ещё не знал масштабов эпичности игры которую привёз, да и я собственно тоже! Как только я вник в игру я понял, что без знания немецкого поиграть в неё не получится. Я попросил купить мне русско-немецкий переводчик. и да, я проходил игру с переводчиком в руках! сколько у меня ушло времени на прохождение с переводчиком, я уже и не помню, много! но знаю одно - оно того стоило! и теперь, спустя 24 года поиграть в ремейк одной из самых лучших игр всех времён, дорогого стоит! куплю даже если не будет продаваться!))
Что за пахан? Кто это?
Пашка
друг, кореш, бойфренд...
ты из под какого камешка вылез, отрок?)
я в зэковском жаргоне не знаток
ну глянем, еще подкупает тем, что будет ру звук... надеюсь эта компашка не такие имбицылы как гсц и не вырежут озвучку, так что думаю это будет следующей игрой в список после нового МХВ
Я думаю рекламят просто, скорее всего не лучше сталкеры получится. Эти тоже обещали удивительную производительность
Ну сейчас в сталкере спустя 2 патча и несольких модов производитльность отличная.Для бесшовного большого мира она можно сказать удивительная)
Ну в целом да, я на своей старухе 3080ти в 4К на высоких настройках бодро бегаю с 53-60 фпс с длсс на качестве и без дегенерации кадров. Начитался форумов, как все ужасно со сталкачом в плане оптимизации, даже решил отложить на пол-года, но когда запустил, приятно удивился
Вот не надо врать а, фпс как падал в неоптимизированных локациях по типу залесье, так и падает! И есть куча роликов где сравнивая патчи разницы ноль!
Вот это анекдот
Больше всего интересно, кто гг озвучил. Если они заполучили Чонишвили, это победа сразу. Голос бога.
Сергей залогиньтесь
Понимаю.
Фаворит 25 года, возвращение в лагерь точно не оставят безэмоциональным.
Пока ждёте, рекомендую обратить внимание на Архолос - приквел к игре, неофициальный, но разработчикам ремейка понравилось, могут быть отсылки в ремейке,да и сделан он так,чтобы не противоречить сюжету,с любовью и вниманием.
да не могут быть отсылки, там конкретно безымянного встречаешь, и вы оба задаёте друг другу вопросы типа - а что это за место?)))
какая отсылка,ты берешь роль Шрама на себя из первой части.
Я имел ввиду, в ремейке на Архолос.
Звучит как то не очень, обычно в таких играх оптимизация отвратительная
В целом если не релизе всё как и показывали будет. То такие системки можно простить. Вон разрабы remnant 2 сразу сказали что их детище без апскейла, dlss не идёт стабильно. Не вывозит карочки игру. И что в итоге. Очень много нытья людей. Какой кал и оптимизация фу.
Решил я заценить игру. Да игра и правда без апскейла не идёт в 60 фпс. Но блин, какая же он красивая была. Прошёл в захлёб только ради визуала. Местами даже локации огромные и очень атмосферные с высокой детализацией. Спустя пару часов, я уже и забыл что играл с апскейлом. Ибо визуал и правда был шикарный. Хотя изначально скептически очень сильно относился к игре из-за нытья людей.
Так, что можно простить. Если разработчики действительно дадут то самое. Так сказать Некстген. А общественное мнение слушать тоже сомнительно. Люди вон в кс и доту играют. И им норм. Шедевром называют.
Даже после всех патчей на 4090 в 4к нативе играть можно без апскейлов, но с генерацией кадров, иначе никак
Ну оправдание кривых рук Эпиков и крайне дерьмового движка тем, что ну красиво же, это такое себе. Хочется спросить у Эпиков, вы свой дерьмоЭнджен под 7090Ti Super делали? А если под существующие видяхи, то почему никто не может заставить его нормально работать? Или вы Д'Артаньяны, а все разработчики игр косорукие неумёхи? Что-то сомневаюсь.
А ремхант 2 че ниже чем на 3060 не работает? Или ты думаешь что разрабы готики сказали про 3060 без учета апскейлинга и генераторов кадров?
Кто знает. А вдруг без учёта. А вдруг игра прям ух оптимизировано что даже ведро его запустит. Я конечно шучу. Но всё же вспомним diablo 2 resurrected и её графон. А запустить может каждое ведро почти. То же diablo 4 даже в силах на UHD 630 на минималках но выжить даже 30 фпс. Хотя фактически она даже запускать на таком ужасе не должна.
Так, что... кто знает. Кто знает. Время покажет и там уже увидем. Смогли или не смогли.
Одна из очень немногих игр, которую я жду.
Очень жду. Вообще, хотелось бы, чтобы в итоге у команды разработчиков всё получилось, ремейк оказался удачным и они взялись в итоге за вторую часть. В идеале же, хотелось бы увидеть переосмысленную третью, не отказался бы от полностью самостоятельным продолжением и видением от потенциальной второй части.
Переигрывал в игру периодически и только спустя ДЕСЯТЬ лет узнал, что напитки можно пить быстрой клавишей!
А вот за это однозначно 👍
Жду сильнее, чем ждал даже 3 балдуру.
Будем посмотреть.
Звучит красиво, будем посмотреть.
Такое мы ждём!
Что ж, разработчики явно с уважением относятся к оригиналу. Это хорошо) Очень жду релиз.
Проходил оригинальные части. Какое же кривое там было управление. Но игра была шикарной. Любимая конечно осталась готика 3. Но это на вкус и цвет. У всех разные предпочтения.
В прочем жду очень сильно этот ремастер. Хочу снова пробежаться по старым локациям. Побить падальщиков. Посмотреть как они секретки перенесли. Да и в целом на лагерь болотников глянуть как там эти торчки поживают :)
Хотя конечно ремастер 2 части было, бы круче в разы. Кто играл, поймёт. Но и первый тоже очень хорошо.
Ну на самом деле даже хорошо, что с первой начали, так как по сути для ремека второй части, будет уже готовая локация, которую только чуток подправить, а это сильно снизит затраты и время на производство. Эх как же я хочу её, снова искать Ксардаса, разбираться с элементалями на пути к нему.
die nacht des raben! - one love <3
а дата выхода вообще существует в каком-то мире?
Когда?!
Интерестно на моей старушке AMD R9 390 8Gb потянет минималку ? И да так и не сказали когда будет выход.
не факт что вообще запустится
Блин, вот сложность вводят это плохо.
там же написано, что будет возможность выбора сложности как в оригинале.
Мне готика больше серии ТЕС нравится. Жду.
кооогда ужеееее?!
Надеемся и ждём.
ну жди до 2027 лол))
Ну, ну, охотно "верим" Кое кто другой тоже недавно заявлял, что с производительностью всё гуд. В итоге 20 ноября 2024 мы увидили совершенно другую картину.
А что не так? После патча все гуд проходиться, 24 часа в игре, с кайфом, на 3060 карточке 60-80 фпс вне локаций с нпс, в локациях 30-40. настройки 3-4 стоят на эпике,остальное средне высокие. Длсс качество. для UE 5 считаю нормально, 3060 уже старенький по сути) так что грех жаловаться. Без фрейм генератора
Но так это же после пачта
Его долго не пришлось ждать по сути👍🔥
Я его с релиза играл, все точно так же было, что до патча, после патча немного получше стало да, но не значительно. Кто писал про какие то статеры, ошибки и прочее не знаю на чем они играюи вот и все баги от этого. У меня с релиза один баг был, это челик курил пда и все)
Ну не знаю, не знаю. У меня, например, до Пачта были просадки кадров в лагерях так же иногда Фпс падал до 10. После Пачта пока не знаю как, но до этого так было. Играю на высоких с Фср в качество Rx 6650 Xt