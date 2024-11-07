В Alkimia Interactive сомневались, что смогут осилить ремейк культовой "Готики", но сейчас они уверены в релизе

Компания THQ Nordic совместно с разработчиками из студии Alkimia Interactive посетила игровую выставку Poznan Game Arena 2024 в Польше, где показали посетителям новую демоверсию ожидаемого ремейка "Готики". Многие игроки уже успели выразить восторг от текущей версии игры, а тем временем авторы проекта признались, что сильно переживали, начиная работу над её созданием.
Матеуш Павловский, моушн-дизайнер, и директор студии Alkimia Interactive Рейнхард Поллис в беседе с польским изданием XGP рассказали о том, как началось создание обновленной версии "Готики". По словам разработчиков, вся команда испытывала страх перед задачей сделать ремейк столь культовой игры. Это происходило несмотря на то, что студия состоит из ветеранов игровой индустрии с внушительным портфолио, а также включает ключевых создателей из Piranha Bytes — студии, подарившей оригинальную версию "Готики". Тем не менее им удалось преодолеть сомнения, и теперь они уверены в своих силах и успешном релизе ремейка.
У многих были сомнения, стоит ли такой молодой студии делать такую игру, но то же самое произошло и с Piranha Bytes 23 года назад — история повторяется. Мы молодая студия, но у нас очень опытные разработчики, поэтому мы справимся с этим проектом.
— заявил Матеуш Павловский.
Руководитель студии Рейнхард Поллис отметил, что в Alkimia Interactive для создания обновленной версии "Готики" не используется собственный движок, что несколько облегчает процесс. Однако к ответственности разработчиков добавляется требование сохранить соответствие оригиналу и правильно переосмыслить устаревшие аспекты игры.
Да, мы молодая студия, и я думаю, что это испытание может оказаться ещё сложнее. Для нас это большой вызов, но он приятен и полезен. И мы готовы к нему.
— сообщил Поллис.
Также представители команды заявили, что в работе над ремейком им сильно помогают бывшие сотрудники из Piranha Bytes. Над новой версией игры трудятся оригинальный композитор, сценарист и несколько геймдизайнеров. Поэтому они уверены, что финальная версия ремейка "Готики" будет очень близка к тому, какой она была более 20 лет назад, но с современной графикой и улучшенными возможностями.
Ещё у нас есть много людей из фан-сообщества, например, Андрей, создавший DirectX11 Renderer. Также есть члены команд, ответственных за Chronicles of Myrtana и мод Enderal для Skyrim. Они действительно понимают, что такое Gothic.
Выход ремейка Gothic запланирован на 2025 год.
20 лет назад? Какой я старый....
Скрестил пальцы
Даа...вернуться в эту историю будет приятно) ностальгия... :)
Сюжет у них уже есть, точнее существует аж два десятилетия с гаком, плюс композитор
создавший музыкальные шедевры для игр. Надеюсь с графической составляющей они не напортачат и смогут сделать ту самую атмосферную игру, которую полюбили игроки. В любом случае... удачи им и терпения нам.
Ну, удачи им. Жду.
Воу, над игрой работают ветераны студии?
как же долго ее делают.
Какой смысл делать ремейк? Эта игра морально устарела. Неужели не придумать новый сюжет и лор?
А что именно в ней устарело, кроме графики и возможно управления?
Разумеется, нет повестки
Всех женщин используют лишь как товар, нет ни одной чёрной рогатой квир транс с местоимением "они"
Ах да, что-тo я об этом не подумал. Кстати тех самых девиц в трейлере я не приметил, будет жаль если они их зацензурят.
народ хотел я сам когда то хотел на каомнибудь бодреньком движке - сделаи.
новый сюжет или лор это будет какая то другая игара или беренд или просто перезагрузка и пересмысление бренда. фанаты драгон аги вон бомбят что у них очнулась и стала зумерской цветастой.