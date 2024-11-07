В Alkimia Interactive сомневались, что смогут осилить ремейк культовой "Готики", но сейчас они уверены в релизе

Компания THQ Nordic совместно с разработчиками из студии Alkimia Interactive посетила игровую выставку Poznan Game Arena 2024 в Польше, где показали посетителям новую демоверсию ожидаемого ремейка "Готики". Многие игроки уже успели выразить восторг от текущей версии игры, а тем временем авторы проекта признались, что сильно переживали, начиная работу над её созданием.

Матеуш Павловский, моушн-дизайнер, и директор студии Alkimia Interactive Рейнхард Поллис в беседе с польским изданием XGP рассказали о том, как началось создание обновленной версии "Готики". По словам разработчиков, вся команда испытывала страх перед задачей сделать ремейк столь культовой игры. Это происходило несмотря на то, что студия состоит из ветеранов игровой индустрии с внушительным портфолио, а также включает ключевых создателей из Piranha Bytes — студии, подарившей оригинальную версию "Готики". Тем не менее им удалось преодолеть сомнения, и теперь они уверены в своих силах и успешном релизе ремейка.

У многих были сомнения, стоит ли такой молодой студии делать такую игру, но то же самое произошло и с Piranha Bytes 23 года назад — история повторяется. Мы молодая студия, но у нас очень опытные разработчики, поэтому мы справимся с этим проектом.

— заявил Матеуш Павловский.

Руководитель студии Рейнхард Поллис отметил, что в Alkimia Interactive для создания обновленной версии "Готики" не используется собственный движок, что несколько облегчает процесс. Однако к ответственности разработчиков добавляется требование сохранить соответствие оригиналу и правильно переосмыслить устаревшие аспекты игры.

Да, мы молодая студия, и я думаю, что это испытание может оказаться ещё сложнее. Для нас это большой вызов, но он приятен и полезен. И мы готовы к нему.

— сообщил Поллис.

Также представители команды заявили, что в работе над ремейком им сильно помогают бывшие сотрудники из Piranha Bytes. Над новой версией игры трудятся оригинальный композитор, сценарист и несколько геймдизайнеров. Поэтому они уверены, что финальная версия ремейка "Готики" будет очень близка к тому, какой она была более 20 лет назад, но с современной графикой и улучшенными возможностями.

Ещё у нас есть много людей из фан-сообщества, например, Андрей, создавший DirectX11 Renderer. Также есть члены команд, ответственных за Chronicles of Myrtana и мод Enderal для Skyrim. Они действительно понимают, что такое Gothic.

Выход ремейка Gothic запланирован на 2025 год.