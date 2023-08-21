В честь 20-летия "Готики 2: Ночь Ворона", разработчики ремейка первой "Готики" поделились изображением Ворона

Сегодня, 21 августа, ровно 20 лет назад вышло на свет дополнение "Готика 2: Ночь Ворона". Разработчики ремейка "Готики" поблагодарили разработчиков из Piranha Bytes, которые "воплотили в жизнь невероятную вселенную", а также преданное сообщество игроков и моддеров, которые "расширили границы серии, и представили новые истории, персонажей и опыт". Помимо этого, Alkimia Interactive поделились изображением самого Ворона - персонажа из Готики и главного антагониста "Ночи Ворона".
Приветствую вас, пленники и преданные поклонники серии "Готика"!
21 августа мы отмечаем поистине знаменательное событие - 20-летие любимого расширения для игры Gothic 2 - Night of the Raven, которое покорило наши сердца и воображение. Мы хотим выразить глубочайшую благодарность разработчикам из Piranha Bytes, которые два десятилетия назад воплотили в жизнь эту невероятную вселенную. Они дали нам возможность погрузиться в новые захватывающие путешествия, в которых необходимо найти таинственно пропавших людей и разгадать секреты древнего Яркендара.
За наше яркое сообщество фанатов и моддеров мы поднимаем виртуальные бокалы с "торопливой селедкой" в честь вашего невероятного вклада. Ваше творчество не знает границ, вы расширили границы Gothic 2: Night of the Raven, представив новые истории, персонажей и опыт. Благодаря вашей преданности делу вы поддерживаете пламя, обеспечивая свежесть и увлекательность мира Готики. Благодаря вашему стремлению исследовать мир Gothic, осваивать его сложности и бережно относиться к его историям и стал возможен этот юбилей.
Теперь мы представляем вам взгляд в самое сердце тьмы - Ворона из "Gothic 1 Remake" - грозного антагониста, оставившего неизгладимый след во вселенной Готики. Когда-то Ворон был правой рукой Гомеза, лидера Старого лагеря, но его путь принял мрачный оборот, когда он принял силу Белиара.
Спасибо вам за участие в этом невероятном путешествии. Желаем вам 20 лет волшебства, тайн и незабываемых воспоминаний.
С юбилеем, Gothic 2: Night of the Raven!
Оставайтесь с нами! Скоро будет еще больше!
За Гомеза!
Помню те времена, когда игры делали без патча первого дня, и все работало, да там доводили до ума иногда люди модами, что то, но в целом раньше делали игры которые сразу работали.
Лучше бы Гомеза показали.
какой то он ... обычный что ли )
а тут на Горшка похож )