В Gothic 1 Remake сломался звук после хотфикса: авторы выпустили экстренный патч в тестовой ветке Steam

Студия Alkimia Interactive официально сообщила о возникновении критических, технических неполадок после релиза недавнего хотфикса. Последнее обновление привело к серьезным сбоям в работе аудиосистемы на всех целевых платформах. Создатели оперативно отреагировали на жалобы сообщества и подготовили экстренное исправление поверх сломанной сборки. Чтобы не откатывать прошлые полезные правки, разработчики временно изолировали звуковой патч в специальной публичной ветке тестирования персональных компьютеров.
Согласно официальному заявлению, они уже работают над полноценным и стабильным переносом исправления в основную версию игры. На данном этапе игроки в сервисе Steam могут самостоятельно переключиться на тестовую сборку, где устранены побочные эффекты прошлого хотфикса. Апдейт содержит в себе два важных изменения:
- Исправлена проблема с накоплением аудиоканалов;
- Звуки привязанные к игроку, больше не подвергаются воздействию кода окклюзии аудио.
Для активации тестовой версии пользователям необходимо зайти в свою библиотеку Steam, нажать правой кнопкой мыши по названию игры и перейти в раздел "Свойства". Далее в открывшемся меню потребуется выбрать вкладку "Версии игры и бета-тесты" и указать в выпадающем списке "публичное тестирование".
игроки -дайте нам короче ориг готику только графику подтяните. разрабы-делают что просили. игроки-рьяя все сломано одни баги сложные замки ничего не работает патчи все ломают еще больше. разрабы-вы же сами просили?
Устанавливаю... Уже ко всему готов!🤣
Скачал пиратку со всеми обновлениями отдельно(под каждый квест 6лядь сломаный),половину прохожу на пиратке,половину в Steam. Это просто "шапито" какое-то...
Букмекеры же принимают ставки на всякую "дичь",пора присмотреться к разрабам Готики - что на этот раз сломают?🤣
P.S. Ладно хоть сохранения подходят везде...Пока...