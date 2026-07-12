В Gothic 1 Remake сломался звук после хотфикса: авторы выпустили экстренный патч в тестовой ветке Steam

Студия Alkimia Interactive официально сообщила о возникновении критических, технических неполадок после релиза недавнего хотфикса. Последнее обновление привело к серьезным сбоям в работе аудиосистемы на всех целевых платформах. Создатели оперативно отреагировали на жалобы сообщества и подготовили экстренное исправление поверх сломанной сборки. Чтобы не откатывать прошлые полезные правки, разработчики временно изолировали звуковой патч в специальной публичной ветке тестирования персональных компьютеров.

Согласно официальному заявлению, они уже работают над полноценным и стабильным переносом исправления в основную версию игры. На данном этапе игроки в сервисе Steam могут самостоятельно переключиться на тестовую сборку, где устранены побочные эффекты прошлого хотфикса. Апдейт содержит в себе два важных изменения:

Исправлена проблема с накоплением аудиоканалов;

Звуки привязанные к игроку, больше не подвергаются воздействию кода окклюзии аудио.

Для активации тестовой версии пользователям необходимо зайти в свою библиотеку Steam, нажать правой кнопкой мыши по названию игры и перейти в раздел "Свойства". Далее в открывшемся меню потребуется выбрать вкладку "Версии игры и бета-тесты" и указать в выпадающем списке "публичное тестирование".