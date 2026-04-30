В новом дневнике разработки Gothic 1 Remake отдали дань уважения сообществу игры

На протяжении 25 лет Gothic отправляла игроков в Колонию, и на протяжении 25 лет ее страстное сообщество поддерживало пламя. В новом видеоролике о создании Gothic 1 Remake компания Alkimia Interactive рассказывает о людях, которые сформировали Gothic далеко за пределами оригинальной игры: фанатах, моддерах, музыкантах, художниках, участниках LARP-игр, создателях и всех, кто помог превратить Gothic в нечто гораздо большее, чем просто игра.

От ранних форумов, таких как World of Gothic, до легендарных фанатских проектов, Gothic никогда не была просто игрой. Она стала местом встречи, творческой площадкой и для многих фанатов вторым домом.

Видео о создании игры показывает, насколько тесно история Gothic связана с ее сообществом. Начиная с начала 2000-х годов, фанаты напрямую обменивались отзывами с разработчиками, создавали собственный контент, а позже помогали поддерживать жизнь отдельных частей серии с помощью патчей, инструментов и модификаций от сообщества.

Релиз Gothic 1 Remake запланирован на 5 июня 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.