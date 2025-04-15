В новом ролике Alkimia рассказали про создание ремейка Gothic 1 с уважением к оригиналу

Сегодня Alkimia Interactive раскрыла новые подробности о Gothic 1 Remake. Команда разработчиков предложила еще один глубокий взгляд на создание своего амбициозного проекта: этот ремейк культовой классики не только полностью переработает визуальные эффекты, но и внесет системные и повествовательные усовершенствования, направленные на то, чтобы поднять любимый оригинал на современный уровень.

Директор студии Alkimia Interactive Райнхард Поллис объясняет:

Наша задача заключалась в том, чтобы выяснить, какие элементы должны остаться такими, какие они есть, а какие элементы следует расширить.

На протяжении всего производства разработчики постоянно балансировали между уважением к оригиналу и вдумчивым улучшением с помощью новых идей, чтобы сделать опыт еще более захватывающим. Ремейк Gothic 1 стремится оставаться верным основному повествованию оригинала, решая при этом давние проблемы: сюжетные дыры, противоречия и логические несоответствия были тщательно пересмотрены и переписаны.

Создание правдоподобного, дышащего открытого мира является одной из главных целей дизайна ремейка. Команда реализовала подробную симуляцию живого мира, в котором персонажи следуют ежедневной рутине, наблюдают за действиями игрока и динамически реагируют на события, даже когда игрока нет рядом.

Ведущий гейм-дизайнер Хавьер Унториа сказал:

Мы не просто настраиваем дома или расписания NPC. Мы создаем живой мир с большим количеством персонажей.

Еще одна захватывающая часть ремейка — это то, как команда разработчиков расширяет существующие области и находит вдохновение в элементах, которые изначально были вырезаны. Команда разработчиков рассмотрела области, которые были пустыми в оригинале, и дополнила их. От таинственных подземелий до скрытых путей и более глубокого взаимодействия с культурой орков — многим аспектам игры, богатым историей, дается возможность по-настоящему проявиться.

Gothic 1 Remake в настоящее время находится в разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.