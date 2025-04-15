В новом ролике Alkimia рассказали про создание ремейка Gothic 1 с уважением к оригиналу

Сегодня Alkimia Interactive раскрыла новые подробности о Gothic 1 Remake. Команда разработчиков предложила еще один глубокий взгляд на создание своего амбициозного проекта: этот ремейк культовой классики не только полностью переработает визуальные эффекты, но и внесет системные и повествовательные усовершенствования, направленные на то, чтобы поднять любимый оригинал на современный уровень.
Директор студии Alkimia Interactive Райнхард Поллис объясняет:
Наша задача заключалась в том, чтобы выяснить, какие элементы должны остаться такими, какие они есть, а какие элементы следует расширить.
На протяжении всего производства разработчики постоянно балансировали между уважением к оригиналу и вдумчивым улучшением с помощью новых идей, чтобы сделать опыт еще более захватывающим. Ремейк Gothic 1 стремится оставаться верным основному повествованию оригинала, решая при этом давние проблемы: сюжетные дыры, противоречия и логические несоответствия были тщательно пересмотрены и переписаны.
Создание правдоподобного, дышащего открытого мира является одной из главных целей дизайна ремейка. Команда реализовала подробную симуляцию живого мира, в котором персонажи следуют ежедневной рутине, наблюдают за действиями игрока и динамически реагируют на события, даже когда игрока нет рядом.
Ведущий гейм-дизайнер Хавьер Унториа сказал:
Мы не просто настраиваем дома или расписания NPC. Мы создаем живой мир с большим количеством персонажей.
Еще одна захватывающая часть ремейка — это то, как команда разработчиков расширяет существующие области и находит вдохновение в элементах, которые изначально были вырезаны. Команда разработчиков рассмотрела области, которые были пустыми в оригинале, и дополнила их. От таинственных подземелий до скрытых путей и более глубокого взаимодействия с культурой орков — многим аспектам игры, богатым историей, дается возможность по-настоящему проявиться.
Gothic 1 Remake в настоящее время находится в разработке для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Она вообще выйдет?
А то только одни слова.
Подогревают интерес, только эффект уже совсем обратный. Вызывает раздражение.
Демоверсии не существует?
Выйдет но когда, одному богу известно. Там есть ишо, над чем работать
чет меня уже колотит от фразы "уважение к оригиналу". Все самые ублюдские фанфики начинались с этих слов.
Ну демон соулс ремейк перенесли 1 в 1 почти и тоже говортли про уважение к оригиналу и получилось круто
Дэмка уже показала, что под этими словами есть все основания.
Прям как assains orogins, только там были квадратики, а у этих треугольнички и карта маленькая.
Ждёмс, 期待!, "...... но и внесет системные и повествовательные усовершенствования, направленные на то, чтобы поднять любимый оригинал на современный уровень. ......" но надеемся, что эти усовершенствования компы фанатов потянут😅.