В ремейке Gothic будет поддержка модов и возможно появится аналог "Marvin Mode" из оригинала

THQ Nordic и студия Alkimia Interactive заставили нас долго ждать (пять месяцев) третьего эпизода своего подкаста о Gothic Remake, но он наконец-то вышел. На этот раз количество интервьюируемых увеличилось до шести. Среди них: Райнхард Поллис (директор игры), Кай Розенкранц (композитор), Даниэль Кандиль (арт-директор), Хави Унтория (ведущий гейм-дизайнер), Джоан Планеллес (дизайнер кинематографических интерлюдий) и Тимур "T-Moor" Ходырев (комьюнити-менеджер).

В нем разработчики подвели итог всему, что происходило с ремейком Gothic в 2023 году, поделившись новой информацией - в том числе о Старом лагере и модах - и подтвердив некоторые догадки фанатов.

Если кто-то сомневался, Планеллес подтвердил, что стражник, у которого главный герой в трейлере крадет мехи и который потом избивает его на арене, - это Бладвин, известный по оригиналу.

В игре Старый лагерь будет выглядеть точно так же, как в трейлере. Более того, все сцены, которые мы видели в нем, будут происходить "вживую", но в другом, случайном порядке.

Каждое лицо уникально, создано разработчиками вручную.

Как вы уже знаете, в англоязычной версии Gothic Remake обитатели каждого лагеря будут говорить с разным акцентом. Среди обитателей Старого лагеря будет преобладать диалект Восточного Лондона, известный как кокни, но у Диего, например, будет другой акцент.

Охотничьи навыки будут значительно расширены по сравнению с оригиналом, ведь они должны стать основой выживания в дикой природе. Именно поэтому на обменной площадке, которую журналисты смогли увидеть в демоверсии, появился новый костер, на котором игроки - неявно - будут готовить свою первую еду (по-моему, никто из представителей прессы об этом не говорил).

У каждого вида оружия будет своя анимация движения. К тому же они будут меняться по мере того, как Nameless будет специализироваться на использовании того или иного вида оружия.

Что касается других новостей об игре, то, к сожалению, мы не узнали более точной даты ее выхода, чем 2024 год. Все, что мы получили, - это обещание, что через некоторое время будет проведена презентация геймплея. Та, которую увидели журналисты, оказалась недостаточно "отполированной", чтобы быть показанной широкой аудитории.

Не исключено, что демо с Найрасом будет доступно или каким-то образом спрятано в финальной версии Gothic Remake. Райнхард Поллис не стал давать никаких обязательных обещаний на этот счет, поскольку окончательное решение еще не принято.

Наконец, разработчики ответили на четыре вопроса от сообщества, которые могли быть заданы в октябре (больше вопросов будет задано в будущих выпусках подкаста). Вот их ответы:

Подтверждено, что планируется поддержка модов, и, возможно, в игре появится аналог "режима Марвина" из оригинала (это режим разработчика, позволяющий вводить команды/коды);

Прояснился подход к созданию монстров (пока мы можем увидеть скелета-мага, гарпию, крипера, гоблина, кровососа, крипера и корявого монстра);

По заверениям разработчиков, отношения между Дигом, Мильтеном, Горном, Лестером и Безымянным в Gothic Remake будут расширены - персонажи встретятся, чтобы вместе решить какую-то проблему, и у игрока будет возможность узнать подробности их истории;

Безымянному отказали в статусе "редактируемого" персонажа - мы не сможем изменить его прическу, бороду или покрыть тело татуировками.

Gothic Remake выйдет на PC, PS5 и XSX/S. Ожидается, что релиз игры состоится в 2024 году.