В ремейке Gothic появится краткий пересказ сюжета во время загрузки, как в Ведьмаке 3

В ремейке Gothic, по заверениям разработчиков, будет немало новшеств. Редакции польского портала Gry-Online удалось узнать о некоторых из них в ходе беседы с представителями студии Alkimia Interactive на прошедшей выставке Poznań Game Arena (PGA). Одно из них - механика, знакомая игрокам еще по "Ведьмаку 3: Дикая Охота".

Речь идет о системе напоминания сюжетных перипетий при загрузке сохранения. Поклонники Геральта наверняка помнят, что после каждого запуска "Ведьмака 3" бард Лютик кратко подводил итоги последних событий. Аналогичная функция появится и в грядущем ремейке Gothic.

Мы добавили функцию, которая при первой загрузке сохранения делает краткий пересказ всех сюжетных моментов, которые вы успели пережить, - сообщил Райнхард Полице, генеральный директор Alkimia Interactive. - Это сопровождается голосом рассказчика, а так как все происходит на экране загрузки, это ничему не мешает. При желании такой пересказ можно пропустить.

Возникает вопрос: кто станет голосом рассказчика? Чтобы узнать ответ, придется дождаться официального релиза. Gothic Remake выйдет в первом квартале 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.