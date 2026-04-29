В ремейке Gothic сохранят систему, где NPC нельзя случайно убить - только добить намеренно, что не поощряется

THQ Nordic и студия Alkimia Interactive раскрыли новые детали геймплея грядущего ремейка культовой ролевой игры Gothic. Как и в оригинале 2001 года, игра не будет поощрять бездумное убийство каждого встречного. После нескольких ударов противник падает на землю, после чего у игрока есть выбор - добить его или нет. И убийство - это всегда серьезное решение.

Как объяснил геймдиректор Райнхард Поллис, в ремейке убийство человека будет связано с системой преступлений. Если кто-то увидит нападение, слух разойдется по всей фракции, и персонаж получит репутацию "грубияна, который нападает на людей". В какой-то момент с вами просто перестанут разговаривать. Восстановить статус можно, но это потребует усилий - как и в оригинале. Если же просто сбить NPC с ног, игрок может его обворовать. Однако украденные вещи получат метку "ворованные", и для нормальных отношений с жертвой их, скорее всего, придется вернуть.

Животные, в отличие от людей, в систему преступлений не входят - здесь ремейк не копирует Skyrim, где курицы сдавали игрока страже. Но у зверей будет своя система поведения, построенная на оригинале. Поллис уточнил, что еду можно использовать как приманку:

Можно подложить еду в качестве приманки, и тогда звери набросятся на кусок мяса. Таким образом, можно вовлечь их в ситуацию, когда они будут сражаться с другими существами. Но не каждое существо будет сражаться с другими, существует своего рода система взаимоотношений, а также система "хищник-жертва".

По всей видимости, не удастся одолеть гарпию, собрав армию мясных жуков. Тем не менее, приятно слышать, что Gothic Remake продолжит традицию, позволяющую находить нестандартные решения проблем. Игра выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series 5 июня 2026 года.