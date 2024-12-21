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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 431 оценка

В ремейке "Готики" была почти сформирована новая фракция, однако от неё решили отказаться

Serious Ash
Новости

Классическое трио «Старый лагерь», «Новый лагерь» и «Болотный лагерь» почти дополнилось четвертым лагерем.

В ремейке «Готики» было предпринято решительное изменение, которое едва не было воплощено в жизнь: вместо трёх лагерей в Минентале предполагалось сделать четыре. В результате разработчики игры предпочли не вносить существенных изменений и отказались от идеи создания полноценного лагеря орков.

Новой фракцией могли бы стать орки, которые случайно оказались в ловушке под барьером и сидели на своей территории. В серии «Готика» орки — это нечто большее, чем просто унылые поставщики опыта: у них есть своя культура — и в ремейке вы почти могли бы погрузиться в нее. Об этом рассказал директор игры Рейнхард Поллис в большом интервью, посвященном Готике.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Just-a-your-King

Начался маркетинг уровня авоведа? А то последние очень любили говорить чего в их игре они не смогли реализовать и чего не будет.

0
OPen man

зачем было отказываться и зачем надо было об этом рассказывать?

-1
GPoul

несмотря на то что идея сама по себе интересная, причин для отказа могло быть много, ну а рассказал наверное просто так, к слову пришлось во время интервью о создании игры, что тут такого.

0
OPen man GPoul

отказались и отказались. зачем было ставить на этом ударение?

-1