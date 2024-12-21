В ремейке "Готики" была почти сформирована новая фракция, однако от неё решили отказаться

Классическое трио «Старый лагерь», «Новый лагерь» и «Болотный лагерь» почти дополнилось четвертым лагерем.

В ремейке «Готики» было предпринято решительное изменение, которое едва не было воплощено в жизнь: вместо трёх лагерей в Минентале предполагалось сделать четыре. В результате разработчики игры предпочли не вносить существенных изменений и отказались от идеи создания полноценного лагеря орков.

Новой фракцией могли бы стать орки, которые случайно оказались в ловушке под барьером и сидели на своей территории. В серии «Готика» орки — это нечто большее, чем просто унылые поставщики опыта: у них есть своя культура — и в ремейке вы почти могли бы погрузиться в нее. Об этом рассказал директор игры Рейнхард Поллис в большом интервью, посвященном Готике.