В ремейке "Готики" была почти сформирована новая фракция, однако от неё решили отказаться

Классическое трио «Старый лагерь», «Новый лагерь» и «Болотный лагерь» почти дополнилось четвертым лагерем.
В ремейке «Готики» было предпринято решительное изменение, которое едва не было воплощено в жизнь: вместо трёх лагерей в Минентале предполагалось сделать четыре. В результате разработчики игры предпочли не вносить существенных изменений и отказались от идеи создания полноценного лагеря орков.
Новой фракцией могли бы стать орки, которые случайно оказались в ловушке под барьером и сидели на своей территории. В серии «Готика» орки — это нечто большее, чем просто унылые поставщики опыта: у них есть своя культура — и в ремейке вы почти могли бы погрузиться в нее. Об этом рассказал директор игры Рейнхард Поллис в большом интервью, посвященном Готике.
Начался маркетинг уровня авоведа? А то последние очень любили говорить чего в их игре они не смогли реализовать и чего не будет.
зачем было отказываться и зачем надо было об этом рассказывать?
несмотря на то что идея сама по себе интересная, причин для отказа могло быть много, ну а рассказал наверное просто так, к слову пришлось во время интервью о создании игры, что тут такого.
отказались и отказались. зачем было ставить на этом ударение?