В ремейке "Готики" не будет современных помощников и упрощений

Разработчики из Alkimia Interactive подтвердили, что Gothic Remake сохранит верность оригиналу и его суровый характер. Техническое обновление не изменит дух игры: авторы намеренно отказались от излишней «опеки» и современных помощников, чтобы не нарушать атмосферу классики.
Главным приоритетом остается выживание в опасном мире Рудниковой долины. Игрокам не будут давать лишних подсказок, поэтому ориентироваться на местности и осваивать геймплей придется полностью самостоятельно, как и в старые добрые времена.
В интервью для PCGamer геймдиректор Райнхард Поллис раскрыл ключевые детали проекта:
- Никаких миникарт: Команда сознательно отказалась от навигатора на экране, даже в качестве опции. Чтобы сориентироваться на местности, игроку придется по старинке открывать обычную бумажную карту.
- Обновленный журнал заданий: Оригинальная система квестов была слишком лаконичной, поэтому её пересмотрели. В ремейке появится классический дневник и список целей с приоритетами. При этом все записи ведутся от лица героя, сохраняя эффект погружения.
- Новый английский дубляж: Разработчики считают, что средняя популярность игры на Западе в прошлом была связана со слабым английским переводом. В ремейке тексты переписали с нуля, придав речи персонажей грубоватый колорит, свойственный «рабочему классу».
- Акцент на главном: В игру не станут добавлять лишние активности вроде рыбалки или карточных игр. Студия решила не распылять ресурсы на мини-игры, которые не влияют на основной игровой процесс.
- Кастомизация и крафт: Внешность Безымянного останется неизменной — это узнаваемый символ серии. Однако систему создания предметов значительно углубили. Помимо расширенной кузницы, игроков ждет полноценная алхимия, создание магических свитков и сложная кулинария с поиском редких рецептов.
Судя по первым отзывам, Gothic Remake успешно балансирует между традициями и необходимыми новшествами, доказывая, что долгое ожидание возвращения в Рудниковую долину было для фанатов полностью оправданным.
Релиз Gothic Remake запланирован на 5 июня 2026 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
так там и не нужна миникарта, там вручную сделанный мир который легко запоминается, миникарта нужна в огромных однообразных играх по типу асасина или джаст коз
Оправдывают халтуру верностью оригиналу.
Вот это круто, так круто что нужно опять вспоминать все елементы игры, а играть в нее очень просто, поосто двигаешься туда куда нужно, там и карта не нужна.
Одобряем. Жаль красивых баб тоже не будет.