В ремейке "Готики" не будет современных помощников и упрощений

Разработчики из Alkimia Interactive подтвердили, что Gothic Remake сохранит верность оригиналу и его суровый характер. Техническое обновление не изменит дух игры: авторы намеренно отказались от излишней «опеки» и современных помощников, чтобы не нарушать атмосферу классики.

Главным приоритетом остается выживание в опасном мире Рудниковой долины. Игрокам не будут давать лишних подсказок, поэтому ориентироваться на местности и осваивать геймплей придется полностью самостоятельно, как и в старые добрые времена.

В интервью для PCGamer геймдиректор Райнхард Поллис раскрыл ключевые детали проекта:

Никаких миникарт: Команда сознательно отказалась от навигатора на экране, даже в качестве опции. Чтобы сориентироваться на местности, игроку придется по старинке открывать обычную бумажную карту.

Обновленный журнал заданий: Оригинальная система квестов была слишком лаконичной, поэтому её пересмотрели. В ремейке появится классический дневник и список целей с приоритетами. При этом все записи ведутся от лица героя, сохраняя эффект погружения.

Новый английский дубляж: Разработчики считают, что средняя популярность игры на Западе в прошлом была связана со слабым английским переводом. В ремейке тексты переписали с нуля, придав речи персонажей грубоватый колорит, свойственный «рабочему классу».

Акцент на главном: В игру не станут добавлять лишние активности вроде рыбалки или карточных игр. Студия решила не распылять ресурсы на мини-игры, которые не влияют на основной игровой процесс.

Кастомизация и крафт: Внешность Безымянного останется неизменной — это узнаваемый символ серии. Однако систему создания предметов значительно углубили. Помимо расширенной кузницы, игроков ждет полноценная алхимия, создание магических свитков и сложная кулинария с поиском редких рецептов.

Судя по первым отзывам, Gothic Remake успешно балансирует между традициями и необходимыми новшествами, доказывая, что долгое ожидание возвращения в Рудниковую долину было для фанатов полностью оправданным.

Релиз Gothic Remake запланирован на 5 июня 2026 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.