В ремейке "Готики" орки "подобреют"

Студия Alkimia Interactive поделилась новыми деталями ремейка «Готики». По словам руководителя проекта Рейнхарда Поллиса, при разработке команда добивается двух целей: сохранить верность оригиналу, но одновременно и привнести что-то свежее, чтобы привлечь новую аудиторию. Из-за этого создатели игры решили сделать орков более человечными.

В оригинале орки выступали в основном врагами, за исключением пары эпизодов. Теперь Alkimia Interactive еще больше расширит лор зеленокожего народа, добавив больше заданий, которые можно будет выполнить. Присоединиться к оркам будет по-прежнему нельзя, но главный герой «заслужит их уважение».

Gothic Remake выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, но дата релиза пока не известна.