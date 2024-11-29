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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 402 оценки

В ремейке "Готики" орки "подобреют"

Simple Jack
Новости

Студия Alkimia Interactive поделилась новыми деталями ремейка «Готики». По словам руководителя проекта Рейнхарда Поллиса, при разработке команда добивается двух целей: сохранить верность оригиналу, но одновременно и привнести что-то свежее, чтобы привлечь новую аудиторию. Из-за этого создатели игры решили сделать орков более человечными.

В оригинале орки выступали в основном врагами, за исключением пары эпизодов. Теперь Alkimia Interactive еще больше расширит лор зеленокожего народа, добавив больше заданий, которые можно будет выполнить. Присоединиться к оркам будет по-прежнему нельзя, но главный герой «заслужит их уважение».

Gothic Remake выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, но дата релиза пока не известна.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Артур Рыбаков

Судя по последним веяниям в играх - они не только подобреют , но и станут более чёрными и более голубыми .

2
Bargainer

Зашёл чтобы это написать

0
Sir Walter

детей будут убаюкивать

0
Кей Овальд

Ну и правильно, особенно учитывая, что дальше в играх так и будет. Это ж не тупо монстры, а мыслящие существа.

1
ruslan_dzusev

там глядишь и Ксардас будет добрей

0
Jarvis666

Не добрее, а толерантнее))

0
Дворф

а ещё небинарными ага ждите и ешьте

0
1barac9U7ada7

В свете нынешней внешнеполитической ситуации данный заголовок звучит очень Я бы сказал провокационно

-2