В сети появился еще один атмосферный скриншот из обновленной "Готики" ©

На днях игроки получили возможность увидеть новую графику Gothic Remake с изображением известного героя. Тем самым девелоперы отметили 20-летие игры Gothic 2: Night of the Raven. Впрочем, как выяснилось, на этом информация о обновленной версии культовой ролевой игры 2001 года не заканчивается.

Вчера на немецкоязычном канале дискорд-сервера Gothic появилось новый скриншот, на котором изображена знакомая фигура на тропе, ведущей от Обменной площади к Старому лагерю. Достаточно много людей, увидев скриншот, пришли к выводу, что это Безымянный, и в этом нет ничего необычного. В конце концов, перед нами человек с длинными, завязанными волосами, да и одет он так, что действительно может напомнить нам главного героя культовой серии. Однако, как пояснил сам Райнхард Поллис, исполнительный продюсер Gothic Remake на скриншоте изображен не Безымянный, а... Найрас, один из заключенных, попавших в лагерь Братства.

В данном случае он изображен в самом начале своего пребывания в колонии, еще до вступления в ряды Секты. Это вступление было создано для презентации на Gamescom 2023, где этот персонаж получил своего рода "маленький пролог". Помимо самого персонажа, стоит отметить и ландшафт Рудниковой долины. Хотя на представленном скриншоте видна лишь небольшая часть пейзажа, при более внимательном рассмотрении можно заметить, что Старый лагерь и прилегающая к нему территория были созданы по мотивам оригинальной Gothic.

В то же время сотрудники Alkimia Interactive подтвердили, что Безымянный будет выглядеть совсем иначе, а его прическа (что очень важно для сообщества преданных поклонников Готики) будет более "традиционной" и верной той, которую он носил в оригинальной версии.

Gothic Remake разрабатывается для ПК и консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. К сожалению, на данный момент неизвестна даже приблизительная дата выхода игры.